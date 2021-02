Szczypiorniści KPR wracają do gry

Po miesięcznej przerwie rozgrywki I-ligowe wznowi Klub Piłki Ręcznej Elbląg. W sobotę (13 lutego) zespół Grzegorza Czapli zmierzy się z Tytanami Wejherowo. - Pierwszy mecz gramy z ostatnim zespołem z ligi, ale wbrew pozorom nie będzie to łatwe spotkanie - powiedział kierownik KPR Piotr Sadowski.

Elbląscy szczypiorniści ostatnie ligowe spotkanie rozegrali dokładnie miesiąc temu, kiedy to doznali bolesnej porażki w Grudziądzu. Druga runda rozgrywek ruszyła w miniony weekend, KPR miał zagrać na wyjeździe z Usarem Kwidzyn. Spotkanie zostało jednak przełożone i z doświadczonym rywalem elblążanie zmierzą się 20 lutego. Terminarz rozgrywek zakłada, że zespoły mają rywalizować ze sobą momentami co drugi weekend, a nawet co trzeci weekend, więc przełożenie spotkania miało sens o tyle, że KPR zachowa ciągłość gry. Podopieczni Grzegorza Czapli przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli 4 stycznia - Przebiegały one w Elblągu, bo ze względu na pandemię nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. - powiedział kierownik zespołu. Niestety drużyna nie miała wielu okazji by spróbować swoich sił w sparingach, bowiem nie było chętnych na granie. Zespół w trakcie przygotowań zmierzył się jedynie z GKS Żukowo, UKS Jedynka Morąg oraz z juniorami starszymi MKS Truso Elbląg. Na szczęście obyło się bez kontuzji i trener będzie miał do dyspozycji praktyczni wszystkich zawodników - Większość zawodników jest zdrowa. Niestety nasz główny rozgrywający Kamil Karczewski, po wyleczeniu kontuzji kolana, ma problemy z barkiem i raczej nie zagra w pierwszym meczu. Trener nie będzie mógł też skorzystać z Joachima Kowalkowskiego, który za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z klubem - dodał Piotr Sadowski.

Pierwszym przeciwnikiem elblążan w 2021 roku będzie zespół Tytani Wejherowo. Drużyna ta nie radzi sobie w bieżących rozgrywkach dobrze. Podopieczni Piotra Rembowicza, po dziesięciu rozegranych meczach, z zerowym dorobkiem punktowym zajmują ostatnie miejsce w I-ligowej tabeli. Trzeba jednak nadmienić, że na zakończenie pierwszej rundy zespół walczył z najmocniejszymi z ligi, przegrał tylko jedną bramką z Warmią, czy dwiema z MKS Grudziądz. Z kolei elblążanie wygrali pięć meczów, mają na swoim koncie szesnaście punktów i zajmują szóste miejsce. W pierwszej rundzie elblążanie wygrali z Tytanami 23:21 i tym spotkaniem rozpoczęli serie zwycięstw, która trwała przez cztery kolejki. Mammy nadzieję, że podobnie zadzieje się w rundzie rewanżowej i podopieczni Grzegorza Czapli rozpoczną rok od zwycięstwa. Sobotni mecz zostanie rozegrany w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 16.

