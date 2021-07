Szczypiorniści się dogadali, w piłce nożnej bez porozumienia

Kluby piłki ręcznej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące szkolenia i dalszej gry młodych zawodników i zawodniczek. W piłce nożnej – na razie bez zmian. Swoje drużyny seniorskie w przyszłym sezonie zachowają oba elbląskie kluby. Olimpia otrzymała dotację z miasta w wysokości 200 tys. zł.

Dziś (1 lipca) w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja prezydenta Elbląga oraz przedstawicieli elbląskich klubów piłki ręcznej oraz Olimpii Elbląg. Konferencja mogła być okazją do dyskusji z władzami miasta na temat przyszłości piłki nożnej, gdyby nie fakt, że dziennikarze byli powstrzymywani od zadawania pytań.

Piłka ręczna

Elbląskie kluby Start, Klub Piłki Ręcznej, Truso oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 podpisały porozumienie w sprawie szkolenia i przechodzenia utalentowanych piłkarek i piłkarzy do klubów seniorskich. Najważniejszym punktem porozumienia jest umożliwienie wychowankom Truso przejście do seniorskich drużyn Startu (piłkarki) i KPR (piłkarze). Seniorskie kluby zadeklarowały, że co roku na wychowanki i wychowanków Truso będą czekały cztery miejsca w pierwszych drużynach seniorskich. Więcej szczegółów podamy wkrótce w osobnym tekście poświęconym elbląskiej piłce ręcznej.

Piłka nożna

Porozumienie z 2 marca tego roku, w ramach którego seniorskie drużyny piłkarskie z Elbląga miały być w jednym klubie, straciło ważność. W przyszłym sezonie Olimpia zagra w II lidze, rezerwy Olimpii i Concordia w IV lidze. Z tych nielicznych zdań, które padły na konferencji można wnioskować, że przyszłość przed pomarańczowo – czarnymi rysuje się raczej w ciemnych barwach. Na razie nie wiadomo nawet, czy seniorzy Concordii będą grali na stadionie przy ul. Krakusa. Niestety, na konferencji nie było przedstawicieli pomarańczowo – czarnych i nie mogliśmy poznać ich wersji wydarzeń.

- Concordia chciała, żeby nowy klub miał inne barwy i inną nazwę niż Olimpia. Na to nie mogliśmy się zgodzić – wyjaśniał Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg.

Próbujemy skontaktować się z przedstawicielami Concordii, żeby poznać ich stanowisko w sprawie nieudanej fuzji.

Olimpia Elbląg otrzymała 200 tys. zł z konkursu „wsparcie szkolenia sportowego w piłce nożnej seniorów w drugim półroczu 2021 roku”. Na konkurs wpłynęły dwie oferty: drugą na kwotę 50 tys. zł złożyła Concordia. Oferta pomarańczowo – czarnych nie spełniła oczekiwań komisji konkursowej i zgodnie z zapisem w ogłoszeniu konkursowym całość dotacji przekazano jednemu klubowi. Konkretnie – Olimpii Elbląg.

Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg zapowiedział budowę drużyny, która w perspektywie kilku lat będzie mogła powalczyć „o coś więcej”. Zapowiedział też zwołanie konferencji prasowej (ma się odbyć w przyszłym tygodniu), na której będzie mógł przedstawić więcej szczegółów dotyczącego przyszłego sezonu.

Więcej na temat przyszłości elbląskiej piłki nożnej napiszemy wkrótce.