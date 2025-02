Tenis stołowy na wyciągnięcie ręki

Jeśli szukasz miejsca, które połączy sport z przyjemnym spędzaniem czasu, sala tenisa stołowego w budynku lodowiska Helena to strzał w dziesiątkę. Przestrzeń jest w pełni dostosowana do komfortowej gry i zapewniająca doskonałe warunki zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych zawodników. Konieczna wcześniejsza rezerwacja stołów.

Co wyróżnia ją spośród innych ofert? Lokalizacja w centrum miasta i przede wszystkim cena – zaledwie 7 zł/osobę za 90 minut gry. A dla tych, którzy nie mają własnych rakietek, w kasie lodowiska można je wypożyczyć bez dodatkowych opłat. Wystarczy jedynie pamiętać o oddaniu sprzętu w nienaruszonym stanie. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z kart takich jak Fit Profit, Medicover czy PZU Sport.

Sala jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:30, a w soboty od 9:30 do 17:00. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie (55 625 63 13 lub 515 193 928) w godzinach 11:00-14:00. Szczegółowy harmonogram oraz regulamin dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.