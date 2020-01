Trampkarze Olimpii trenują w Radomsku

Grupa 40 zawodników z trzech roczników Akademii Piłkarskiej Olimpii Elbląg przebywa na zgrupowaniu gdzie przygotowują odpowiednią formę na rundę wiosenną. Do Radomska wybrali się chłopcy z roczników 2005, 2006 oraz 2007.

Obóz zaczął się w poniedziałek, 20 stycznia. Często się mówi, że zimowe przygotowania to okres ładowania akumulatorów, budowania bazy na cały rok, ze szczególnym naciskiem na trening siły i wytrzymałości specjalnej. - Naszym celem jest poprawienie elementów techniczno-taktycznych, a także wytrzymałościowych. Spotkaliśmy się z bardzo dobrymi warunkami do przeprowadzania zajęć, trenujemy głównie pod tzw. „balonem”, ale również na boisku z naturalną nawierzchnią o bardzo dobrej jakości, co na ten okres kalendarzowy jest dość nietypowe. - poinformował Rafał Starzyński czyli jeden z trenerów przebywających na zgrupowaniu.

Tuż przed wyjazdem na obóz sportowy, drużyna prowadzona przez Starzyńskiego wspólnie z Bohdanem Konarzewskim rozegrała mecz sparingowy ze Stomilem Olsztyn. Żółto-biało-niebiescy na co dzień występują w Centralnej Lidze Juniorów U-15, Stomil Olsztyn to mistrz ligi jesiennej ProTrainUp Ekstraklasy Trampkarzy. Zwycięstwo w rozgrywkach wojewódzkich były wstępną przepustką do CLJ, jednak aby ostatecznie znaleźć się wśród najlepszych, młodzieżowych drużyn w Polsce, Stomil musiał wygrać mecze barażowe. Los skojarzył ze Zniczem Pruszków i ostatecznie w dwumeczu musieli uznać wyższość przeciwników.

Sparing Olimpii ze Stomilem rozegrano w Elblągu w niedzielę (19 stycznia) i zakończyło się zwycięstwem żółto-biało-niebieskich aż 7:1. Można dywagować czy to zasługa jedynie dyspozycji dnia, a może procentują występy w centralnych rozgrywkach? Gole dla elbląskiej drużyny zdobyli: Sokół, Grączewski oraz pięć Głowiński. Forma tego ostatniego zresztą od dawna jest wysoka i doceniana także przez trenerów Akademii Młodych Orłów, którzy systematycznie wysyłają zaproszenia na zgrupowania najlepszych chłopców w Polsce w danej kategorii wiekowej, w tym przypadku dla rocznika 2006.

Żółto-biało-niebiescy przebywający w Radomsku mają zaplanowane kolejne mecze sparingowe. Przewidziano sprawdziany z Rakowem Częstochowa, GKS-em Bełchatów, GKS-em Tychy oraz ze Zniczem Pruszków. - Trenujemy trzy razy dziennie, wliczając poranny rozruch. Po pierwszych dniach zgrupowania humory dopisują, nikt nie narzeka na urazy, zaangażowanie jest odpowiednie. - zakończył trener Starzyński.

