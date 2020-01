Trampkarze Olimpii wrócili z zimowego obozu

Czternaście jednostek treningowych w tym po trzy gry kontrolne mają za sobą roczniki 2005 oraz 2006, które wróciły w sobotę (25 stycznia) z Radomska. Oprócz treningów dla żółto-biało-niebieskich czekała niespodzianka w postaci spotkania z byłym reprezentantem Polski Jackiem Krzynówkiem.

W Radomsku żółto-biało-niebiescy trenowali przede wszystkim pod balonem, ale były także zajęcia w terenie, zazwyczaj poranne. Sparingi rozgrywano w Częstochowie, Kleszczowie, Bełchatowie oraz w Pruszkowie. W ramach przygotowań nie zapomniano o odnowie biologicznej w formie basenu oraz sauny.

- Chłopcy wracają zmęczeni, co było bardzo widoczne w ostatnich grach kontrolnych, w których ustępowaliśmy przeciwnikom wyraźnie jeśli chodzi o szybkość, zwrotność, mobilność. W obu drużynach jest sporo mikrourazów, wynikających właśnie z natężenia zajęć, ale na szczęście nie są to poważne kontuzje i kilka dni odpoczynku wystarczy na powrót do normalnego cyklu treningowego. - poinformował trener Olimpii Rafał Starzyński.

Oprócz wzmożonej pracy na zgrupowaniu doszło do niezapomnianego momentu dla żółto-biało-niebieskich. Swoimi piłkarskimi doświadczeniami podzielił się Jacek Krzynówek, przedstawiciel Klubu Wybitnego Reprezentanta, który dla naszego kraju wystąpił w 96. meczach, uczestnik Mistrzostw Świata, także Ligi Mistrzów wraz z Bayerem Leverkusen.

- Według trenerów (Rafał Starzyński, Bohdan Konarzewski, Sebastian Cierlicki - dop. qba), bardzo udany obóz zarówno jeśli chodzi o warunki pobytowe oraz zrealizowane tematy szkoleniowe w mikrocyklu. Najwięcej czasu poświęciliśmy nauce i doskonaleniu wyjścia spod pressingu, otwieraniu gry od bramkarza pod presją przeciwnika, grze w obronie wysokiej oraz szybkiemu rozegraniu w strefie środkowej. Jeśli chodzi o sprawy pozaboiskowe to na odprawach oraz rozmowach indywidualnych podejmowaliśmy tematy związane ze świadomością bycia sportowcem, czyli odpowiednim odpoczynkiem, regeneracją, odpowiednim odżywianiem i nawadnianiem organizmu, ale także kwestiami zachowania się oraz higieny i kultury osobistej. Mamy nadzieję, że nauka zaprocentuje w przyszłości. - zakończył trener Starzyński.

Wspomniane roczniki występują w ligach trampkarzy, w których Olimpia gra dwoma drużynami. “Jedynka” przygotowuje się do Centralnej Ligi Juniorów U-15, zaś “dwójka” występuje w Ekstraklasie WMZPN

Wyniki sparingów:

Raków Częstochowa - Olimpia 2006 7:5

(Jan Piróg 3, Dorian Tomankiewicz, Mateusz Głowiński)

GKS Bełchatów - Olimpia 2006 1:1

(Aleksey Bogusławski)

Znicz Pruszków - Olimpia 2006 5:2

(Maciej Tobojka. zawodnik testowany)

GKS Tychy - Olimpia 2005 0:9

(Mateusz Głowiński 3, Jan Piróg 2, Szymon Grączewski 2, Szymon Szopiński, Tomasz Łoś)

GKS Bełchatów - Olimpia 2005 1:1

(zawodnik testowany)

Znicz Pruszków - Olimpia 2005 2:3

(Mateusz Głowiński 2, Janek Piróg)

