Truso zagra w II lidze

Juniorki oraz juniorki młodsze Truso Elbląg w końcu będą miały więcej okazji do grania. Od sezonu 2023/2024 te młode piłkarki ręczne będą także rywalizować w II-ligowych rozgrywkach. - II liga jest szansą dla nich, by tych spotkań rozegrać dużo więcej, co, mam nadzieję, przełoży się na ich rozwój sportowy - mówi trenerka Marta Czapla.

Szczypiornistki Truso od tego sezonu będą występować pod nazwą Energa MKS Truso Elbląg, podobnie jak inne sportowe sekcje Truso. Zawodniczki w poprzednim sezonie grały jedynie w swoich kategoriach wiekowych w lidze warmińsko-mazurskiej, niestety związek nie zgodził się, by grały w pomorskiej. W nadchodzących rozgrywkach do ligi warmińsko-mazurskiej ponownie zgłosiły się zaledwie trzy zespoły, zatem trenerka Marta Czapla postanowiła zgłosić drużynę również do rozgrywek II-ligowych. Przymiarki do tego były już robione wcześniej, jednak z różnych względów to się nie udało.

- Pomysł grania w II lidze narodził się już dawno, ciężko go było realizować, jednak w końcu się udało - mówi trenerka Truso. - Chcieliśmy grać w II lidze, bo w naszym województwie brakuje zespołów na poziomie juniorki i juniorki młodszej, co powodowało że dziewczy­ny­ rozgrywały bardzo mało meczów. II liga jest szansą dla nich, by tych spotkań rozegrać dużo więcej, co, mam nadzieję, przełoży się na ich rozwój sportowy. Rozegramy dziesięć meczów, może nie jest to za dużo, ale przynajmniej będziemy grać regularnie. Mamy 20 dziewczyn w kadrze, juniorki oraz juniorki młodsze i jedną, która już skończyła wiek juniorki, ale zdeklarowała chęć grania z nami. Na razie chcemy zobaczyć jak wygląda II liga, jak wygląda seniorska piłka ręczna. Dla dziewczyn będzie to coś nowego. Zależy nam na ogrywaniu i zbieraniu doświadczenia. Dziewczyny mają teraz cel, bo cały sezon czekały na rozgrywki 1/16 w swojej kategorii wiekowej, meczów było mało, nic się wcześniej nie działo - podsumowała Marta Czapla.

Przygotowania do nadchodzącego sezonu są w toku. Drużyna była już na obozie w Rymaniu. Przed nią dwa sparingi z juniorkami MMTS w Kwidzynie oraz z Brodnicą. 23 września zespół uda się na trzydniowy turniej do Ustki. II-ligowe rozgrywki Truso zainauguruje 7 października meczem w Elblągu z Żukowem.

Elblążanki w swojej grupie rywalizować będą z: MKS Brodnica, MKS Vambresia Wąbrzeźno, SPR AMW Gdynia, SPR GKS PG Żukowo oraz AIR Transfer Koszalin.

Skład Energa MKS Truso:

Aleksandra Lewandowska, Kinga Chochel, Agata Kowalska, Roksana Owczarek, Wiktoria Śliwińska, Zuzanna Górska, Aleksandra Gibert, Adrianna Ziemińska, Aleksandra Nowicka, Otylia Szulc, Aleksandra Golon, Aleksandra Mikołajczyk, Oliwia Fudal, Julia Potorska, Michalina Kolasa, Nikola Jankowska, Wiktoria Kędzierska, Zuzanna Buraczewska, Zuzanna Welenc, Amelia Didluch.