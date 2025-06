Trwają zapisy na wyścigi Smoczych Łodzi

Wielkimi krokami zbliża się jedna z najbardziej widowiskowych atrakcji tegorocznych Dni Elbląga. W sobotę, 28 czerwca na rzece Elbląg odbędą się wyścigi smoczych łodzi – wydarzenie, które nie tylko dostarcza sportowych emocji, ale także integruje lokalną społeczność.

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkich chętnych – zarówno grupy nieformalne, jak i przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów czy klubów sportowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Główną areną zmagań będzie tradycyjnie odcinek rzeki Elbląg pomiędzy mostami Wysokim i Niskim. Początek zawodów zaplanowano na godz. 10.00, a odprawę z kapitanami o 9:15. Zespoły będą rywalizować o puchary Prezydenta Elbląga Michała Missana, medale oraz pamiątkowe dyplomy.

Załoga smoczej łodzi składa się z 10 wioślarzy oraz dobosza, który nadaje rytm wiosłowania. Składy mogą być mieszane – liczba kobiet i mężczyzn w drużynie jest dowolna. W zawodach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 14 lat.

Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku, 25 czerwca, za pośrednictwem formularza Google lub do wyczerpania limitu zgłoszeń (18). Do 26 czerwca, na adres imprezy@mosir.elblag.eu, należy przesłać pełną listę uczestników. Szczegółowy regulamin zawodów również znajduje się na stronie internetowej organizatora.

Organizatorzy zapewniają kamizelki asekuracyjne dla wszystkich uczestników oraz obecność wykwalifikowanych sterników na każdej z łodzi, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem zawodników.