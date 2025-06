Trzecie miejsce w Pucharze Świata

13-15 czerwca w Budapeszcie odbyła się 30 edycja Pucharu Świata w kickboxingu, w której wzięło udział ponad 4 tys. osób z całego świata. W prestiżowym turnieju wziął udział zawodnik UKS Silvant Kajak Adrian Durma zdobywając drużynowo 3 miejsce.

Adrian startował razem kolegą z reprezentacji, Danylo Hordiienko, w kategorii do 74 kg. O wejście do finału przegrali z drużyną z Argentyny, która wygrała turniej. W poprzednim roku Adrian i Danylo byli triumfatorami tego turnieju. W drodze do medalu pokonali ekipę z Grecji i Włoch.