Trzecie miejsce Wikingów

Drużyna UKS Wikingowie z Elbląga może być zadowolona ze swojego występu na międzynarodowym turnieju hokeja na lodzie dla drużyn U13 w Compiègne, który odbył się w dniach 15-16 kwietnia we Francji. Po dwóch dniach intensywnej rywalizacji, Wikingowie zajęli trzecie miejsce w turnieju. Zdjęcia.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:

Amiens - pierwsze miejsce

Franconville/Asnières - drugie miejsce.

UKS Wikingowie z Elbląga - trzecie miejsce.

U13 z Compiègne - czwarte miejsce.

U12 z Compiègne - piąte miejsce.

Bulldogi z belgijskiego Liege - szóste miejsce.

Wikingowie rywalizowali z drużynami z Francji i Belgii, prezentując wysoki poziom gry oraz ducha sportowego, mimo że ich własne lodowisko było rozmrożone, a drużyna musiała radzić sobie z miesięczną przerwą w treningach na lodzie. Ich występ zaimponował przeciwnikom, a drużyna otrzymała zapewnienia o chęciach ponownego zmierzenia się na lodzie z naszymi nowymi przyjaciółmi z Francji i Belgii. Turniej w partnerskim mieście Compiègne był nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także doskonałą okazją do integracji i zacieśnienia przyjaźni między uczestnikami. Compiègne zawsze wita naszych zawodników z pompą. Podczas wyjazdu spotkaliśmy się z przedstawicielami miasta oraz stowarzyszenia Oise-Elbląg. Zawodnicy i opiekunowie zostali podjęci przez gościnne rodziny zawodników z Compiègne, co sprzyjało nawiązaniu serdecznych relacji i tworzeniu trwałych więzi. Ostatniego dnia przed wylotem, gospodarze oprowadzili naszych zawodników po Paryżu, dając im możliwość poznania francuskiej kultury i zabytków. Przez dwa dni turnieju zawodnicy z Polski toczyli zacięte mecze, które przyniosły im ostatecznie trzecie miejsce na podium. Wikingowie udowodnili tym samym, że potrafią konkurować na międzynarodowej arenie. To osiągnięcie z pewnością zmotywuje drużynę do dalszego rozwoju i pracy nad swoimi umiejętnościami. Wspomnienia z tego wyjątkowego wydarzenia na pewno zostaną w pamięci zarówno zawodników, jak i opiekunów, a zdobyte doświadczenie będzie cennym atutem w dalszej karierze sportowej młodych hokeistów. Podsumowując, udział drużyny UKS Wikingowie w Trophée U13 de la Ville de Compiègne był nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także wspaniałym doświadczeniem integrującym i umacniającym przyjaźnie między naszymi miastami partnerskimi. Zawodnicy i opiekunowie wrócili do Polski z głowami pełnymi wspomnień i dumą z osiągnięć na tafli lodowiska.