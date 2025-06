Turniej 3x3 na Kalbarze

Po udanym otwarciu sezonu streetballowego czas na kolejną dawkę sportowych emocji. Już w środę, 25 czerwca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na drugi w tym roku turniej koszykówki 3×3, który ponownie odbędzie się na Torze Kalbar. Start rywalizacji o godzinie 17:00, a biuro zawodów ruszy o 16:30.

Zasady uczestnictwa uległy drobnym zmianom – teraz w zawodach mogą wystąpić osoby, które ukończyły 14. rok życia. Każdy zespół może liczyć maksymalnie czterech zawodników – trzech grających i jednego rezerwowego. Gramy według klasycznych zasad streetballa, lecz bez udziału sędziów. Niepełnoletni zawodnicy muszą dostarczyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych drużyn, a dla najlepszych przewidziane są medale i statuetki. Jeśli szukasz aktywnego popołudnia w sportowej atmosferze, nie może Cię zabraknąć - zbierz swoją ekipę i dołącz do gry! Czekamy na Was od 16:30 w biurze zawodów na torze Kalbar.