Turniej plażówki o Puchar Prezydenta

W sobotę, 20 lipca, o godz. 10, rozpocznie się w Elblągu pierwszy w te wakacje turniej siatkówki plażowej. Na boiskach, na terenie przystani Grupy Wodnej, pary zmierzą się w walce o Puchar Prezydenta Elbląga. Udział w zawodach jest bezpłatny i obowiązują zapisy online.

Turnieje siatkówki plażowej są nieodłącznym elementem każdych Wakacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu. W tym roku zaprosimy sympatyków tej dyscypliny na dwie takie imprezy. Każda z nich będzie gościć na terenie Grupy Wodnej, przy ul. Wybrzeża Gdańskiego 12.

Na początek będziemy grać o Puchar Prezydenta Elbląga. Będzie to doskonała okazja na aktywne spędzenie wolnego czasu w atrakcyjnym miejscu. Co więcej, tego samego dnia odbywać się będzie także Festiwal Sportów Wodnych na rzece Elbląg.

Podczas turnieju będzie obowiązywał „brazylijski” system rozgrywek, a dla trzech najlepszych par przygotowane będą pamiątkowe medale oraz puchary. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do czwartku, 20 lipca, do godz. 23:59, poprzez formularz Google tutaj. Ilość zespołów jest ograniczona (limit 16 drużyn), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niepełnoletnie w dniu zawodów, przed startem w turnieju, muszą dostarczyć podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie, do pobrania tutaj, lub te otrzymane w biurze zawodów. Zachęcamy także do zapoznania się z treścią regulaminu.

Program wszystkich imprez w ramach Wakacji z MOSiR-em tutaj.