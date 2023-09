Udany start elbląskich lekkoatletów

Sierpień to czas przygotowań do drugiej części sezonu dla elbląskich lekkoatletów, szczególnie dla grup młodzieżowych U-14 do U-20, którzy trenowali na obozie sportowym w Tucholi. 26 sierpnia odbyły się zawody "IX Mila Tucholska," gdzie nasi młodzi lekkoatleci rywalizowali i promowali nasze miasto.

W rzucie piłeczką palantową: U-14 Oliwia Tazuszel zajęła I miejsce, a Nadia Zielińska III miejsce.

U-16 Wojciech Czaja zdobył I miejsce, a Bartosz Rokoszny II miejsce. W biegu na 400m: U-14 Zuzanna Orzechowska zajęła I miejsce, a Laura Dąbska II miejsce.

U-16 Karol Laszuk był III, a Marcel Mirzałek IV. Zawodnicy otrzymali medale i prezenty za swoje osiągnięcia, które są wynikiem pracy pod okiem trenerów Aleksandry Wondzińskiej i Stanisława Szczepańskiego. Następny test dla lekkoatletów miał miejsce podczas III Małego Memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego na stadionie UW-M w Olsztynie. Spośród 9-osobowej reprezentacji U-14 i U-16 z Elbląga, trzech zawodników stanęło na podium. W biegu na 600m: U-16 Wojciech Czaja zajął II miejsce.

U-14 Zuzanna Orzechowska uzyskała dobry wynik. W biegu na 200m: U-16 Dawid Koper wygrał i ustanowił nowy rekord życiowy.

U-14 Marcel Mirzałek uzyskał wynik bliski rekordu życiowego, podobnie jak Oliwia Tazuszel i Laura Dębska. W biegu na 300m: U-16 Konrad Paduch wygrał swoją serię i ustanowił nowy rekord życiowy. Najważniejszym wydarzeniem imprezy był bieg na 400m, gdzie Antoni Sokołowski poprawił rekord życiowy o ponad 5 sekund. Jego wynik - 39,38 sek. jest trzecim na liście Warmii i Mazur. Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki, Pan Szymon Niestatek, był pod wrażeniem biegu Antoniego Sokołowskiego i przeprowadził z nim wywiad, chwaląc talent zawodnika. Nagrody za miejsca I-III wręczała Wicemistrzyni Świata w Biegach Przełajowych, Trener LA Pani Bronisława Ludwichowska. Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Elblągu, wszyscy nasi reprezentanci pokazali, że elbląska lekkoatletyka rozwija się mimo braku stadionu o obwodzie 400m. Trenerem prowadzącym zawodników w Małym Memoriale Zbigniewa Ludwichowskiego jest Stanisław Szczepański. Następne wyzwanie czeka elbląskich lekkoatletów podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kategorii U-16 10 września oraz Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii U-14 i U-16 16 września w Olsztynie.

MKS TRUSO Elbląg