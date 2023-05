Walka o utrzymanie trwa

Piłkarze Concordii Elbląg odwrócili losy spotkania z Mławianką Mława i zainkasowali cenne trzy punkty w walce o utrzymanie.

Kolejnym rywalem Concordii Elbląg w walce o utrzymanie się w III lidze była Mławianka Mława. Obie drużyny chciały grać ofensywnie i od pierwszych minut oglądaliśmy otwarty futbol. I już w pierwszych minutach bramkarze obu zespołów musieli wykazać się interwencjami. Już w 12. minucie gospodarze stanęli przed możliwością otwarcia wyniku. Niestety podanie do Mateusza Szmydta okazało się za mocne i pomocnik został uprzedzony przez bramkarza Mławianki. W odpowiedzi Jakuba Wąsowskiego próbował zaskoczyć Michał Stryjewski. Bramkarz gospodarzy złapał piłkę. Chwilę później swojej okazji nie wykorzystał Jakub Rękawek.

Na prowadzenie wyszli goście po golu zdobytym przez Macieja Komorowskiego, który wykorzystał dośrodkowanie Mariusza Stryjewskiego z rzutu wolnego. Mogło się wydawać, że podopieczni Adriana Żurańskiego nie mieli pomysłu, w jaki sposób doprowadzić do wyrównania. Swoje okazje mieli Joao Augusto i Łukasz Kopka, ale wynik się nie zmienił.

Na drugą część meczu pomarańczowo - czarni wyszli odmienieni. Zaatakowali z pomysłem i... Już w 54 minucie Joao Augusto doprowadził do wyrównania. Zaczęło się od strzału Szymona Nowickiego, odbitego przez bramkarza rywali. Piłką „zaopiekował“ się Jakub Rękawek posyłając ją do Joao Augusto. Ten dopełnił formalności. Gol na 1:1 uskrzydlił gospodarzy, którzy zamierzali powalczyć o pełną pulę. Goście też nie zamierzali rezygnować. Drużyny jak umiały tak próbowały stworzyć zagrożenie pod bramką rywali. Obie drużyny wypracowały sobie kilka sytuacji strzeleckich. kwadrans przed końcem gola na wagę zwycięstwa gospodarzy zdobył Michał Góral. To było sfinalizowanie akcji, którą rozpoczął Łukasz Kopka odbierając piłkę rywalowi. W tzw. „międzyczasie“ piłka przeszła jeszcze przez Joao Augusto by ostatecznie wylądować w bramce mławskiej drużyny.

Ostatni kwadrans to popis gry Jakuba Wąsowskiego, który zapewnił swojej drużynie cenne trzy punkty będąc często ostatnią deską ratunku przy atakach gości. Ostatecznie to jednak pomarańczowo - czarni zainkasowali komplet punktów.

W następnej kolejce podopieczni Adriana Żurańskiego zmierzą się na wyjeździe z rezerwami Legii Warszawa.

Concordia Elbląg - Mławianka Mława 2:1 (0:1)

Bramki: 0:1 - Komorowski (22. min.), 1:1 - Augusto (54. min.), Góral (75. min.)

Concordia: Wąsowski – Rękawek (90’ Błaszczyk), Jońca, Bukacki, Weremko, Jarzębski, Kopka, Drewek (90’ Bartosiński), Szmydt (66’ Zielecki), Nowicki (66’ Góral), Augusto

Zobacz tabelę III ligi