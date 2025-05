Weekend w ruchu

Planujecie aktywny weekend? Mamy dla Was kilka świetnych propozycji – od zabawy na rolkach, przez rowerową wyprawę przez Żuławy Wiślane, przez charytatywny bieg na rzecz Hospicjum Elbląskiego, aż po relaks w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Sprawdź, co warto zrobić, niezależnie od pogody.

Zabawa na rolkach z Wikingami (piątek, 17:00)

Wspólnie z UKS Wikingowie zapraszamy na wydarzenie z rolkarskim torem przeszkód, stacjami sprawnościowymi i rytmiczną muzyką w tle. Będzie okazja, by sprawdzić swoją zwinność, refleks i równowagę, ale też po prostu pojeździć na luzie. Na uczestników czekają słodkie niespodzianki, a my przypominamy, że należy mieć własne rolki. Jeśli nie macie własnego kasku – będą dostępne na miejscu. Wstęp wolny.

Wycieczka rowerowa do Gozdawy (niedziela, 10:00)

Miłośników rowerowych wypraw zapraszamy w niedzielę, 18 maja, na kolejną edycję Miejskich Wycieczek Rowerowych. Tym razem celem będzie malownicza Gozdawa i ukryty wśród pól żuławskich zabytkowy akwedukt. Trasa liczy 52 km, jest łatwa i prowadzi przez urokliwe tereny Żuław Wiślanych. Start o godz. 10.00 z ul. Wodnej, udział bezpłatny.

Bieg dla elbląskiego hospicjum (niedziela, 10:00)

Tego samego dnia w elbląskiej Bażantarni odbędzie się VI Bieg Nadziei – charytatywna impreza na rzecz Hospicjum Elbląskiego. W programie biegi na 5 i 10 km, marsz na Górę Chrobrego, bieg dla dzieci oraz piknik na polanie w wiatami. Limit zapisów online został już osiągnięty, natomiast w biurze zawodów (od 9:00) pojawi się możliwość zapisów dla 30 szczęśliwców. #DrużynaNadziei czeka na Was!

Bezpłatne rolkowisko (sobota, 9:00-17:00)

A jeśli lubicie lub mieliście w planach jazdę na rolkach, to mamy dla Was świetną wiadomość. W sobotę, w godzinach 9:00–17:00, w hali lodowiska Helena czeka na was w pełni bezpłatne rolkowisko. Gładka nawierzchnia, przestrzeń do jazdy i brak wpływu pogody na Wasze plany – to idealne warunki, by aktywnie spędzić czas. Pamiętajcie tylko, by zabrać własne rolki i ochraniacze.

Tenis stołowy w przystępnej cenie (piątek i sobota)

W budynku lodowiska Helena dostępna jest również sala do tenisa stołowego, wyposażona w trzy stoły. Aby z niej skorzystać, należy wcześniej dokonać rezerwacji pod numerem 55 625 63 13 lub 515 193 928 (w godzinach 11:00–14:00). Koszt wynajmu to tylko 7 zł za 90 minut gry dla jednej osoby, a rakietki i piłeczki są udostępniane bezpłatnie. Sala czynna jest w piątki od 8:00 do 21:30 oraz w soboty od 9:30 do 17:00.

Dolinka ratuje niepogodę (codziennie, 6:00-22:00)

Weekendowa pogoda ma swoje humory, ale my nie damy się jej zaskoczyć. Zamiast moknąć w deszczu, wskocz do wody na własnych zasadach! Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka czeka codziennie od 6:00 z ciepłą wodą i saunami, które skutecznie poprawią nastrój nawet w najbardziej pochmurny dzień. To idealne miejsce, aby się rozruszać, zrelaksować albo po prostu schować przed kapryśną aurą. Słońca może nie będzie, ale dobrej energii na pewno tutaj nie zabraknie!