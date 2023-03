Weekend z mistrzostwami Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich

Klasa, szyk, wdzięk i elegancja. Przed nami wyjątkowe taneczne show, czyli Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Już jutro przed elbląską publicznością w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej zaprezentują się pary z całego kraju. Transmisję z mistrzostw będzie można oglądać na żywo na stronie internetowej Światowida oraz w serwisie YouTube na kanale CSE Światowid w Elblągu.

Już w ten weekend na elbląskim parkiecie zaprezentuje się prawie 200 par z całej Polski! Zawodnicy będą walczyć nie tylko o podium i medale, ale również o możliwość reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej w Mistrzostwach Świata czy Europy. Ich zmagania będą oceniać najlepsi sędziowie z Polski i z zagranicy: Anglii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii.

Patronem honorowym wydarzenia został Polski Komitet Olimpijski, a jego organizatorami są: Polski Związek Sportu Tanecznego i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. To oznacza, że impreza będzie miała wyjątkowy charakter nie tylko dla samych uczestników, ale także dla widzów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym tanecznym święcie! Dla tych z Państwa, którzy nie mogą być z nami na trybunach, przygotowaliśmy relację na żywo z imprezy. Transmisja dostępna będzie na stronie oraz w serwisie YouTube na kanale CSE Światowid w Elblągu.

W sobotę (25.03) startujemy o godz. 10:30, a w niedzielę (26.03) o godz. 11:00. Przez cały weekend będą mogli Państwo oglądać nie tylko taneczne rundy eliminacyjne, ale także uroczyste gale wieczorne. Dodatkowo o godz. 17:30 (w sobotę i w niedzielę) zapraszamy na Studio NA ŻYWO i rozmowy z gośćmi, które przeprowadzi dla Państwa Kamil Czyżak.



25.03 – sobota (link)

26.03 – niedziela (link)

Bilety na Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

Organizatorem Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Polski Związek Sportu Tanecznego.

Patronat Honorowy: Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Polski Komitet Olimpijski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski.