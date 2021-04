Władze miasta: Koszykówka też w SSP nr 3 (śladem publikacji)

Po publikacji redakcyjnej opinii pod tytułem "Czy to koniec koszykówki w Elblągu?" otrzymaliśmy stanowisko władz miasta, przesłane przez Joannę Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta Elbląga.

Odnosząc się do opublikowanej w dniu 13.04.21 roku opinii pt. „Czy to koniec koszykówki w Elblągu?” i przywołanych obaw rodziców uczniów klas sportowych w zakresie koszykówki, raz jeszcze podkreślamy, że żadna z istniejących klas sportowych o profilu koszykówki w SP 11 nie będzie likwidowana. We wszystkich klasach sportowych nadal będzie odbywać się szkolenie w liczbie dodatkowych 42 godzin tygodniowo. To największa liczba godzin przeznaczona na dyscyplinę sportową w ramach zajęć dodatkowych w szkole rejonowej. Utrzymane zostaną również godziny dodatkowe w klasie V, pomimo tego, że klasa ta jest klasą ogólnodostępną i nie wszystkie dzieci uprawiają w niej sport.

Co do klasy IV to faktycznie w SP 11 nie będzie naboru do klasy sportowej – podobnie zresztą jak w innych szkołach rejonowych. Rada Miejska, po akceptacji środowiska sportowego i pozytywnych opiniach rad pedagogicznych, podjęła decyzję o utworzeniu Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Zwiększy to możliwości rekrutacyjne, zapewni ciągłość szkolenia sportowego oraz da szanse rozwoju dzieciom z całego miasta.

Nie oznacza to zaprzestania szkolenia w koszykówce. Wręcz przeciwnie. Jeżeli rodzice uczniów elbląskich klas IV, w tym rodzice z SP 11, zgłoszą chęć utworzenia klasy IV o profilu koszykówki, to pomimo tego, że nie jest to dyscyplina priorytetowa, utworzenie takiej klasy będzie możliwe od września 2021 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Nabór do klasy IV o profilu koszykówka został już ogłoszony. Wobec powyższego nie można się zgodzić z twierdzeniem autorów artykułu, że „władze miasta koszykówką w Elblągu się nie przejmują”.

Przypomnieć jednocześnie należy, że to właśnie obecny prezydent Elbląga Witold Wróblewski wraz ze Szkołą Podstawową nr 11 w Elblągu i Polskim Związkiem Koszykówki podpisał umowę na uruchomienie dwóch programów dotyczących szkolenia w koszykówce, to jest Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki oraz Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży, dzięki którym były dodatkowe godziny treningowe z tej dyscypliny. Niestety, oba programy nie są już realizowane przez SP 11, z czego umowa na SMOK rozwiązana została na wniosek Szkoły z powodu niżu demograficznego.

Należy też zaznaczyć, że dyscypliny priorytetowe zostały określone w 2017 roku w Programie Rozwoju Sportu na lata 2017-2022 r. Znalazły się wśród nich: piłka nożna, piłka ręczna, judo, pływanie i łyżwiarstwo szybkie. Wybór ich został dokonany na podstawie kryteriów w tym: liczby osób trenujących, popularności dyscypliny, poziomu osiąganych wyników, tradycji dyscypliny w mieście, jakości kadry szkoleniowej, potencjału rozwojowego zawodników, dostępności infrastruktury. Opracowany w tym roku Miejski Program Rozwoju Kultury Fizycznej zawiera wniosek o poszerzenie tej listy o kajakarstwo, które w ostatnich latach stało się czołową dyscypliną w Elblągu. Niestety nie można tego powiedzieć o koszykówce. Większość danych sportowych i sukcesów przywołanych w artykule pochodzi z okresu, kiedy w SP 11 rekrutowano po 10 klas. Elbląska koszykówka od kilku lat notuje coraz słabsze wyniki w Systemie Sportu Młodzieżowego. W latach 2015-2020 r. dyscyplina ta zdobyła 106,84. W przypadku sportów drużynowych więcej punktów zdobyli reprezentanci: piłki ręcznej (456,2), piłki nożnej (202,2) i siatkówki (205,25).

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

Od redakcji: Cieszymy się, że władze miasta troszczą się o przyszłość koszykówki. Nijak jednak nie rozumiemy, podobnie jako grono pedagogiczne SP 11, rodzice i uczniowie, dlaczego IV klasa sportowa o specjalności koszykówki ma teraz istnieć w SSP nr 3? A jednocześnie w SP nr 11 mają być dodatkowe godziny koszykówki poza standardowym wuefem. Gdzie tu sens, gdzie logika? Przecież to wygląda na powolne wygaszanie koszykówki w SP nr 11.

Nie jest tajemnicą, że w SSP 3, mimo że to szkoła sportowa, warunki do trenowania koszykówki nie są najlepsze. Co prawda zawsze można treningi organizować w hali IV LO, które ma się stać częścią sportowego zespołu szkół, ale po co przenosić całą bazę koszykarską z osiedla Nad Jarem na ul. Agrykola/Sienkiewicza? Gdzie będzie już tyle innych dyscyplin...

Ilu trenerów koszykówki jest w SSP 3? A ilu w SP 11? Nie będziemy w tym miejscu przypominać osiągnięć nauczycieli z „jedenastki”, bo każdy kto choć trochę interesuje się sportem w Elblągu, zna je doskonale. Od razu przychodzi na myśl pytanie: trenerzy koszykówki też zmienią szkołę na SSP nr 3?

Urzędnicy zwracają uwagę na coraz mniejszą liczbę punktów zdobywaną przez elbląskie koszykarki i koszykarzy w Systemie Sportu Młodzieżowego W latach 2015-20. większą liczbę punktów zdobyły zawodniczki i zawodnicy trenujący piłkę nożną, piłkę ręczną i siatkówkę. Urzędnicy „zapomnieli” tylko dodać, że koszykówka w Elblągu funkcjonuje obecnie tylko na poziomie szkoły podstawowej. Można się zastanawiać, czy gdyby była możliwość kontynuowania szkolenia w szkole ponadpodstawowej, to te wyniki nie byłyby lepsze?

Dlaczego nie może zostać po staremu i koszykówka nie może zostać w SP 11? Na taką odpowiedź czeka koszykarskie środowisko związane z tą szkołą.

Rafał Gruchalski

Sebastian Malicki