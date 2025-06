Wspólne kręcenie kilometrów podczas Dni Elbląga

fot. arch. organizatorów

Zapraszamy do udziału w przejeździe rowerowym przez miasto z okazji Dni Elbląga 2025. Startujemy w niedzielę (29.06) o godz. 10:30 z ul. Stary Rynek. Dla uczestników będziemy mieli balony „Elbląg w formie” i z herbem miasta oraz rowerowe gadżety. To będzie okazja do wspólnego kręcenia kilometrów dla naszego miasta w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

Zaplanowany w najbliższą niedzielę (29.06) przejazd rowerowy wystartuje sprzed Ratusza Staromiejskiego na ul. Stary Rynek w kierunku ulicy Wigilijnej o godz. 10:30. Zbiórka chętnych od godz. 10 i ten czas wykorzystamy na ozdobienie naszych rowerów balonikami z herbem miasta oraz logotypem „Elbląg w Formie”. To będzie biało-czerwony peleton na uczczenie Dni Elbląga 2025. - Tempo jazdy będzie tradycyjnie bardzo spokojne, a nasza jazda na dystansie 10 km potrwa około godziny - informuje Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego. W przejeździe mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a udział osób poniżej 18 roku życia jest możliwy tylko pod bezpośrednim nadzorem rodziców/opiekunów. Dla uczestników, poza balonikami, mamy również rowerowy gadżet w postaci odblaskowej opaski Rowerowego Elbląga. Zachęcamy podczas niedzielnego przejazdu do kręcenia kilometrów dla Miasta Elbląg w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Kampania w ramach Aktywnych Miast trwa przez cały czerwiec. W rywalizacji promującej turystykę rowerową i aktywne spędzanie wolnego czasu bierze udział 201 miast i miasteczek z całej Polski, w tym Elbląg. Żeby dołączyć do rywalizacji, należy zainstalować na telefonie aplikację Aktywne Miasta, która zlicza przejechane kilometry. Dla Elbląga jeździ ponad 1080 osób. Wspólnie wykręcili blisko 170 tysięcy kilometrów, a ten dystans cały czas się zwiększa. Nie zwlekaj, dołącz do tej sympatycznej rywalizacji, która trwa do 30 czerwca br. Trasa przejazdu w dn. 29.06: Stary Rynek – Wigilijna – Rycerska – Pocztowa – Robotnicza – Browarna - Trasa Unii Europejskiej – Nowodworska – Orla – Warszawska – Wyszyńskiego -Tysiąclecia – Grunwaldzka – Mickiewicza -Bema - Grobla Św. Jerzego - Grota Roweckiego - Armii Krajowej -Pocztowa – Rycerska – Wigilijna - Stary Rynek.

