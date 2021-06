Wystartował piąty sezon PONY CUP 2021

Tradycyjnie sezon zawodów jeździeckich dla dzieci rozpoczyna się w okolicy Dnia Dziecka. W tym roku ponownie, z oczywistych powodów sezon wszystkich zawodów jeździeckich stał dość długo pod znakiem zapytania. Jednak dla wielu młodych jeźdźców z regionu zawody PONY CUP na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń stajennych. Mając na uwadze stałe i trwałe zaangażowanie organizatorów zawodów, zawodników i ich rodzin, gospodarzy zawodów i stajni biorących w nich udział, dokładamy by kolejny piąty już sezon był pozytywnie wyjątkowy. Zdjęcia.

Pasja i profesjonalizm to od zawsze mocne strony projektu PONY CUP, więc tym bardziej miło Nam poinformować, iż w tym roku PONY CUP odbędzie się w 3 stajniach regionu tj. Stajnia Piastowo u Katarzyny Nazarewicz, w Stajni Milejewko u Emilii Nikelewskiej oraz w Stajni Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu oraz poza regionem, na południu Polski – na terenie LKJ Lewada Zakrzów, kolebki polskiego ujeżdżenia, zarządzanego przez p. Andrzeja Sałackiego, trenera Kadry Narodowej Ujeżdżenia i wielokrotnego mistrza w tejże konkurencji. Mamy nadzieję, że dzięki tejże działalności zaszczepiona w najmłodszych pasja jeździecka będzie mogła dalej się rozwijać. Statystycznie w każdym sezonie organizujemy pięć imprez jeździeckich, startuje ok 350 zawodników od 4 do 14 rż, w wydarzeniach bierze udział ok 20 różnych stajni w regionie.

Pierwsze tegoroczne zawody PONY CUP 2021 Piastowo odbyły się w miniona niedzielę na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Pod Lasem w Piastowie, a Gospodarze tradycyjnie zadbali o piękny parkur, przyjazną atmosferę i pogodę na cały dzień zawodów. Wystartowało 70ciu zawodników z 12 różnych stajni, 140 przejazdów w 3 konkursach udało się przeprowadzić w ciągu 4 h pełnych jeździeckich emocji. Jak widać doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu lat wprowadzania i promowania jeździectwa wśród najmłodszych procentują. Drugie zawody w kalendarzu PONY CUP 2021 to wyzwanie na południu Polski – LKJ Lewada Zakrzów w dn. 20.06 br. już dostrzega jak ważną dla przyszłości poleskiego jeździectwa misję spełniamy, promując różne dyscypliny jeździeckie wśród najmłodszych właśnie.

Na wszystkie imprezy bardzo sportowe już teraz gorąco zapraszamy !

30.05 PONY CUP 2021 PIASTOWO (zielone)

20.06 PONY CUP 2021 LEWADA ZAKRZÓW (czerwone)

04.07 PONY CUP 2021 MILEJEWKO (żółte)

01.08 PONY CUP 2021 ELBLĄG (szare)

26.09 PONY CUP 2021 SHOW (wszystkie informacje są póki co największą tajemnicą)

Nad cyklem zawodów jeździeckich dla dzieci PONY CUP 2021 patronat honorowy po raz trzeci objął Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego.