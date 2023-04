Za nami druga Ultra Wysoczyzna. Lekko nie było

Zawodnicy startowali na czterech dystansach: Ryk Jelenia 80 km, Wycie Wilka 54 km, Kwik Dzika 24 km oraz Pisk Lisa 12 km. - Było bardzo ciężko, nie ukrywam tego. W Kadynach myślałam o zejściu z trasy. Zrobiło mi się słabo, miałam lekki kryzys. Spotkałam tam jednak przyjaciół, szybko uzupełnili mi bukłak i nawet nie miałam czasu się rozczulić nad sobą - mówi elblążanka Anna Kukuć, która zajęła trzecie miejsce w kategorii open na 80 km. Zobacz zdjęcia.

Łącznie na starcie wszystkich dystansów stanęło 1239 zawodników. W najtrudniejszym biegu na 80 km rywalizowało 212 osób, na 54 km 306 osób, na 24 km 309 osób. Wśród mężczyzn na najdłuższym dystansie, czyli na 80 km, zwyciężył Tomasz Szałachowski z Dobrego Miasta, uzyskując czas 7 godzin 19 minut i 21 sekund. Na dystansie 54 km z czasem 4 godziny 31 minut i 21 sekund najlepszy okazał się Dominik Bernaciak z Lidzbarka Warmińskiego. Natomiast na dystansie 24 km niepokonany był Mariusz Bartkowski z Lubawy z czasem 2 godziny i 13 sekund.

Wśród pań na dystansie 80 km najszybciej przekroczyła metę Aleksandra Jakubiec z Gdyni, uzyskując czas 8 godzin 4 minuty i 14 sekund. Na 54 km pierwsza była zawodniczka z Nidzicy Ewa Lisek, uzyskując czas 5 godzin, 11 minut i 54 sekundy. Dystans 24 km najszybciej pokonała Alicja Pakieła z Elbląga z czasem 2 godziny, 21 minut, 35 sekund. :21:35.06. Szczegółowe wyniki na wszystkich dystansach znajdziecie w tym linku.

Na najdłuższym dystansie trzecie miejsce w kategorii open zdobyła elblążanka Anna Kukuć. Pokonanie go zajęło jej 9 godzin, 16 minut i 18 sekund.

- Trasa jest przepiękna, a do tego biegłam w zacnym towarzystwie. Impreza jest bardzo dobrze zorganizowana, chciałabym to podkreślić. Podczas dekoracji dziękowałam jednemu z organizatorów Ultra Wysoczyzny, ponieważ ktoś zerwał taśmy wyznaczające trasę, a on szybko nas prawidłowo pokierował. Było bardzo ciężko, nie ukrywam tego. W Kadynach myślałam o zejściu z trasy. Zrobiło mi się słabo, miałam lekki kryzys. Spotkałam tam jednak przyjaciół, szybko uzupełnili mi bukłak i nawet nie miałam czasu rozczulić się nad sobą - mówi pani Anna.

Anna Kukuć nie tylko biega, jej drugą pasją jest rower. - Zauroczyłam się poczuciem wolności, jakie daje rower. Cieszę się bieganiem, widokami po drodze, a dzisiaj pogoda jeszcze bardziej je podkreśliła. W Kadynach na punkcie kontrolnym były wyśmienite pierogi od pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Każda pasja, nie tylko bieganie, daje nam poczucie radości. To jest coś, co nas napędza - mówi zawodniczka.

Piotr Falkowski z Piaseczna na dystansie 24 km uzyskał czas 2 godziny, 30 minut i sekunda, który dał mu zwycięstwo w kategorii mężczyzn 50-59 lat. - Czy było ciężko? Bardzo. Ja wiedziałem, że to jest trudna trasa i można się zmęczyć. Jest sporo przewyższeń, ale też droga jest bardzo trudna technicznie, szczególnie na pierwszej połowie dystansu. Trzeba bardzo uważać, szlaki są bardzo wąskie. Są takie fragmenty, na których jest ryzyko, że przy jednym fałszywym kroku zjedzie się w dół. Jest bardzo wąsko i biegnie się na skraju skarpy - mówi pan Piotr.

Kryzys przyszedł przed półmetkiem, - Jednak po połowie dystansu nastąpiła reaktywacja i potem biegło mi się rewelacyjnie. Bieganie daje mi zdrowie. Zacząłem biegać, gdy zachorowałem na cukrzycę. Dzięki aktywności nigdy nie byłem tak zdrowy, jak w czasie, kiedy zachorowałem. To moja pierwsza Ultra Wysoczyzna, ściągnęła mnie tutaj bardzo dobra fama po pierwszej edycji tej imprezy. Opinia biegaczy była super i ja to potwierdzam dzisiaj w stu procentach - mówi pan Piotr.

Wkrótce więcej zdjęć z tras Ultra Wysoczyzny.