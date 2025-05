Zakładaj rolki albo wrotki i śmigaj na Rolkowisko

Sezon na wiosenno-letnie sporty ruszył pełną parą. Rolkowe szaleństwo na lodowisku Helena powraca! Z obiektu można skorzystać bezpłatnie od poniedziałku do soboty.

Rolkowisko to idealna przestrzeń do jazdy na wrotkach i rolkach bez względu na panującą na zewnątrz pogodę. Dzięki zadaszeniu nie straszny nam deszcz, wiatr, słońce czy upał. Kolejnym atutem jest również specjalna nawierzchnia polipropylenowa, która gwarantuje wysoką przyczepność i komfort jazdy. Obiekt na lodowisku Helena oferuje aż 180 m2 placu do rekreacyjnej jazdy. Jazda na rolkach i wrotkach to doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu z bliskimi i przyjaciółmi.

Na Rolkowisku świetnie bawić się będą zarówno dzieci jak i dorośli, zaawansowani rolkarze jak i amatorzy. Dodatkowo, to idealna okazja do poprawy kondycji, równowagi i koordynacji. Obiekt doskonale sprawdzi się także jako miejsce do rozpoczęcia nauki jazdy na rolkach i wrotkach. Gładka, płaska powierzchnia ułatwi osobom bez doświadczenia i obaw rozpoczęcie swojej rolkowej przygody.

Wstęp na Rolkowisko jest całkowicie bezpłatne. Do świetnej zabawy potrzebne nam będą jedynie własne rolki bądź wrotki, a dla bezpieczeństwa warto wyposażyć się w kask i w ochraniacze.

Z rolkowej jazdy będzie można skorzystać w następujących godzinach:

- poniedziałki – 15:00-16:30

- wtorki – 15:00-16:00

- środy – 15:00-16:00, 17:30-19:00

- czwartki – 15:00-16:00, 18:30-19:30

- piątki – 15:00-16:00, 17:00-18:00

- soboty – 09:00-17:00