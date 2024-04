Żegnaj III ligo

24 mecze i 24 zwycięstwa - tak wygląda bilans koszykarzy Energi Basketball Elbląg w sezonie 2023/24. Dziś (27 kwietnia) podopieczni Arkadiusza Majewskiego postawili kropkę nad i. Wygraną z MKS Gorlice przypieczętowali pożegnanie z III ligą. Zobacz zdjęcia.

Dla Elbasketu dzisiejsze spotkanie miało znaczenie wyłącznie honorowe. Zwycięstwo oznaczało, że elblążanie sezon 2023/24 zakończą bez porażki. W meczowej dwunastce Przemka Zamojskiego zastąpił Kajetan Jakimowicz, trener Arkadiusz Majewski na długi czas wpuszczał koszykarzy, którzy dotychczas spędzali na parkiecie mniej czasu.

MKS Gorlice - zwycięzca grupy małopolsko-świętokrzyskiej - nie okazał się wymagającym rywalem dla elblążan. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego wygrali wysoko 86:43. W drugiej części meczu goście zdobyli tylko 13 punktów.

Double double (21 punktów i 11 zbiórek) zaliczył Paweł Budziński. Najlepszym koszykarzem Elbasketu został wybrany Piotr Prokurat, MVP turnieju przypadło Kacprowi Jastrzębskiemu.

W przerwie meczu doszło do miłej uroczystości pożegnania Roberta Bieńkowskiego, który po 34 latach zakończył karierę sędziowską. Warto zwrócić uwagę, że elblążanin 24 lata sędziował mecze na szczeblu centralnym. Ostatnim meczem, który sędziował było starcie Szkoły Gortata Politechnika Gdańska z GKK Grodzisk Mazowiecki (przed meczem elblążan). Wygrali gdańszczanie (74:63) i to oni obok Elbasketu wywalczyli awans do II ligi.

Po spotkaniu elbląscy koszykarze wraz z kibicami świętowali niezwykle udany sezon w Bażantarni.

II liga koszykówki prawdopodobnie wystartuje we wrześniu. Naszych czytelników będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach elblążan do kolejnego sezonu.

Energa Basketball Elbląg - MKS Gorlice 86:43 (26:16, 16:14, 30:6, 14:7)

Basketball: Budziński 21, Prokurat 11 (3), Jastrzębski 10, Szarszewski 2, Szuszkiewicz 3 (1), Pawlak 14, Nisztuk 8, Gliński 5 (1), Koniczek 4, Krakowski 4, Jakimowicz 2, Niburski 2