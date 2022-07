Zobacz, jak spędziliśmy kolejny tydzień wakacji

Kolejna część Wakacji z MOSiR-em za nami. Podczas ostatnich dni zaproponowaliśmy mieszkańcom Elbląga nowy, urozmaicony program atrakcji, utrzymany w tematyce sportowo-rekreacyjnej.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (zdjęcia)

Kolejna wycieczka poprowadziła uczestników wzdłuż rzeki Kamienica. Wspólnie z 46-osobową grupą pokonaliśmy około 30 kilometrów malowniczej trasy, by na sam koniec zwieńczyć wyprawę pysznymi lodami w kawiarni „Przystań” nad rzeką Elbląg. Kolejna i zarazem ostatnia wycieczka odbędzie się 16 sierpnia (wtorek).

Streetball 3x3 (zdjęcia)

Był to pierwszy turniej trzyosobowych zespołów zorganizowany podczas tegorocznych wakacji. O medale zawalczyło 8 zespołów, które reprezentowały dobry poziom i dużą ochotę zwycięstwa. W finale drużyna Stalowych ograła Żniwiarzy, natomiast na trzecim stopniu podium znaleźli się zawodnicy PCK, którzy pokonali Dinosaurusów.

Rowerem na orientację (zdjęcia)

Ponad 70 osób wzięło udział w rowerowej orientacji, poprowadzonej szlakiem sportowych obiektów elbląskiego MOSiR-u. Na starcie zawodnicy pobierali mapy i karty kontrolne, a następnie ich zadaniem było ułożenie trasy w taki sposób, aby ilość przejechanych kilometrów nie była niepotrzebnie za duża. W zabawie nie było osób przegranych i wygranych, dlatego też każdy z uczestników otrzymał gadżet (puzzle, przewodniki rowerowe, odblaski, słodycze).

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Zajęcia na rolkach z Wikingami

Wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Wikingowie wystartowaliśmy z cyklem zajęć sportowych, które odbywają się na torze Kalbar. Tutaj nauczycie się jazdy na rolkach i poznacie podstawy gry w hokeja, ale nie zabraknie również zajęć ogólnorozwojowych. Bezpłatne zajęcia odbywają się w każde czwartki o godzinie 17:00.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś

Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Tor Kalbar

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także kolejnych imprezach, które odbywają się na terenie toru w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.