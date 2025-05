Zumba powraca na rolkowisko

Dynamiczne tempo zajęć, rosnące zainteresowanie uczestników i zbliżające się lato – to wszystko sprawia, że od 20 maja zumba, prowadzona w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em, wraca na płytę rolkowiska. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki o godz. 19:30.

Zumba to połączenie prostych układów tanecznych z elementami fitnessu. Tę formę aktywności fizycznej cechuje wysoka intensywność, ale także duża przystępność – ćwiczyć mogą zarówno osoby początkujące, jak i te bardziej zaawansowane. Dodatkowym atutem jest energetyczna muzyka, która nadaje rytm i motywuje do wysiłku.

Od 20 maja (wtorek) zapraszamy was na płytę rolkowiska, która polepszy komfort i bez komplikacji pomieści wszystkich zainteresowanych zajęciami. Ponadto na miejscu powstała scena, która ułatwi wam obserwowanie i naśladowanie ruchów instruktora.

Zumba to propozycja dla każdego – niezależnie od wieku, poziomu zaawansowania czy doświadczenia tanecznego. Udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszych zapisów, wystarczy zakupić bilet w kasie lub przy użyciu elektrycznego biletomatu. Potrzebny ci będzie jedynie wygodny strój, obuwie i chęć do ruchu. Czekamy na Was!