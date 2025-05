Zwycięskie pożegnanie Silvantu

Piłkarze ręczni Silvantu zakończyli sezon 2024/2025 zwycięstwem nad SMS ZPRP II Kwidzyn 31:29. Zobacz zdjęcia z meczu. Przypomnimy, że nasz zespół zajął 1. miejsce w rozgrywkach i awansował do I ligi.

Ostatnie starcie w sezonie nie miało większego znaczenia dla elbląskiej drużyny i trenerzy podkreślali, że traktują je czysto szkoleniowo. Jak zapowiedzieli, tak zrobili, w wyjściowym składzie znaleźli się zawodnicy, którzy w trakcie sezonu grali niewiele, jak bracia Chodzińscy, Damian Kwiatkowski, czy bramkarz Kacper Wojciechowski. Wolne dziś natomiast miał chociażby Kacper Sparzak, czy Mikołaj Solecki.

Wynik spotkania otworzył Szymon Chodziński, a na 2:0 podwyższył Piotr Budzich. Młodzi kwidzynianie zdołali jednak doprowadzić do remisu 4:4. Mecz był bardzo wyrównany, jednak to przyjezdni cały czas musieli gonić wynik i w 18. minucie znów mieliśmy remis (8:8). W końcu gospodarze zaczęli zdobywać bramki seryjnie, kilka rzutów obronił Kacper Wojciechowski. Niezła gra w obronie umożliwiła elblążanom przeprowadzanie kontraktów i udało im się odskoczyć na sześć goli. Do końca pierwszej części meczu przyjezdni zmniejszyli dystans i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:13.

W przerwie meczu zawodnikom Energi MKS Truso U13 prowadzonym przez trenera Adama Załuskiego wręczono medale za walkę w ostatnim turnieju ligowym, w którym pokonali drużynę z Olsztyna i Bartoszyc. Podziękowano także młodym szczypiornistom z APR Handballowy Elbląg z rocznika 2014 wraz z trenerem Marcinem Wojtasiem, którzy zdobyli mistrzostwo województwa w swojej kategorii wiekowej.

Po zmianie stron elblążanie zanotowali kilka strat i rywal zdołał zmniejszyć dystans do jednej bramki .Po pięciu minutach bez gola, do siatki trafił Kajetan Laskowski i elblążanie wrócili do regularnego zdobywania bramek. Kwidzynianie nie pozwolili im jednak zbudować dystansu, a w 46. minucie doprowadzili do kolejnego remisu (24:24). Gdy elblążanom udało się rzucić trzy bramki z rzędu, o przerwę poprosił trener SMS Mateusz Hanis. Po wznowieniu elblążanie wyszli wyżej w obronie, jednak rywal sobie z tym poradził i w 54. minucie było 28:27. Na boisko wrócił Mateusz Peret i od razu trafił między słupki, a na trzybramkowe prowadzenie wyprowadził naszą drużynę Patryk Plak. Elblążanie utrzymali dystans i ostatecznie wygrali 31:29.

Silvant Handbal Elbląg - SMS ZPRP II Kwidzyn 31:29 (17:13)

Silvant: Wojciechowski, Plak. M., Szaro - Budzich 6, Łucyn 5, Plak P. 4, Peret 3, Heyda 3, Sucharski 3, Chodziński Sz. 3, Nowakowski 2, Kwiatkowski 1, Laskowski 1, Stańczuk, Chodziński S., Ściesiński.

Silvant zakończył sezon na 1. miejscu II-ligowych rozgrywek grupy 2. Elblążanie rozegrali 18 meczów, wygrali aż szesnaście i przegrali zaledwie dwa. W przyszłym sezonie nasza drużyna będzie walczyć w I lidze.

