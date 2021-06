17 i 19-latka dołączą do EKS

Iga Dworniczuk oraz Aleksandra Hypka to kolejne zawodniczki, które swoją najbliższą przyszłość zwiążą ze Startem. Pierwsza z nich jest rozgrywającą, druga będzie strzec elbląskiej bramki.

Zarząd klubu podpisał już kontrakty z dwiema nowymi zawodniczkami Joanną Wołoszyk oraz Pauliną Kopańską. Do tego grona dołączyła rozgrywająca Iga Dworniczuk oraz bramkarka Aleksandra Hypka. Golkiperka do Elbląga przenosi się z zespołu Bukowsko-Dopniewski KPR, który występuje w II lidze kobiet, grupie wielkopolskiej. W minionym sezonie zespół ten zakończył rozgrywki na drugim miejscu. Urodzona w 2002 roku zawodniczka powoływana była do kadry juniorek.

Z reprezentacją miała także do czynienia kolejna nowa szczypiornistka Startu Iga Dworniczuk. Mierząca 175 cm wzrostu rozgrywająca przeprowadzi się do Elbląga z Warszawy, gdzie grała ostatnie dwa sezony w tamtejszej Varsovii. 17-latka wcześniej występowała w Marcovii Marki oraz szkoliła się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku. Młoda piłkarka ma szansę zakończyć bieżące rozgrywki jako mistrzyni Polski juniorek.

- Byłam powoływana do reprezentacji, grałam w niej przez rok, później zdrowie mi nie do końca pozwalało. Zdecydowałam się dołączyć do Startu, bo chcę grać na jak najwyższym poziomie. Chcę się jeszcze bardziej rozwijać, a tu będę mieć szansę grać z dobrymi zawodniczkami i mam nadzieję, że się dużo od nich nauczę - powiedziała Iga Dworniczuk. Rozgrywająca w minionym sezonie była drugą najbardziej bramkostrzelną zawodniczką Varsovii i zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji strzelczyń zdobywając 77 bramek w 16 meczach.