Czwarta piłkarka odejdzie ze Startu

Alicja Pękala to kolejna zawodniczka, która po zakończeniu obecnego sezonu opuścić elbląski Start. 22-latka zdecydowała się podpisać kontrakt z Suzuki Korona Handball Kielce.

Alicja Pękała trafiła do Startu w sezonie 2019/2020. Wcześniej rozgrywająca grała w UKS PCM Kościerzyna, w którym w ostatnim sezonie rzuciła aż 160 bramek. Zawodniczka grała także w swoim rodzinnym Kwidzynie, później w Vistalu Gdynia.

W pierwszym sezonie w Elblągu widzieliśmy ją dość często na boisku, na swojej nominalnej pozycji, czyli na rozegraniu. W bieżących rozgrywkach na parkiecie spędza niewiele minut, głównie na skrzydle i do tej pory rzuciła dwadzieścia bramek.

Szczypiornistka zdecydowała, że od przyszłego sezonu zasili zespół Suzuki Korona Handball Kielce, który obecnie gra w I lidze, jednak ma aspirację awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jak się okazało kielecki zespół od dawna obserwował Alicję Pękalę - To jest nasze trzecie podejście transferowe do tej zawodniczki i wreszcie nam się udało - mówił Krzysztof Demko, członek zarządu Suzuki Korony Handball. - Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Była na naszym celowniku już od trzech lat. To zawodniczka, której od lat brakuje w naszym klubie. Alicja jest obdarzona dobrymi warunkami fizycznymi, niezłym rzutem z drugiej linii i będzie wzmocnieniem naszej drużyny - możemy przeczytać na oficjalnej stronie kieleckiego zespołu.

- W Elblągu czuję się bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę miała taki świetny kontakt z dziewczynami z drużyny - powiedziała Alicja Pękala. - Uważam, że na boisku i poza nim, tworzymy naprawdę zgrany zespół. Jedna rzecz zaczęła mnie jednak niepokoić, a dokładniej moja gra na skrzydle. Zawsze marzyłam o pozycji rozgrywającej i tam też czuję się najlepiej. To była jednak z przyczyn dlaczego zdecydowałam się na Kielce. Poruszając temat Kielc, klub wykazał się największą determinacją w negocjacjach. Myślę, że jest to zespół, w którym będę miała możliwość dalszego rozwoju. Liczę, że uda im się awansować do Superligi i pomogę w walce o zamierzone cele - podsumowała zawodniczka

Alicja Pękala podpisała z Koroną roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny.

Przypomnijmy, że wcześniej rozstanie ze Startem ogłosiła Joanna Waga, Aliona Shupyk oraz Justyna Świerczek.

