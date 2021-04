Kolejna strata Startu

EKS Start Elbląg opuści kolejna zawodniczka. W przyszłym sezonie w zespole nie zagra Justyna Świerczek, która podpisała kontrakt, podobnie jak Joanna Waga, z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

Justyna Świerczek trafiła do Elbląga z MTS Kwidzyn, gdzie była czołową zawodniczką. Rozgrywająca regularnie była powoływana do reprezentacji młodzieżowych, a do Startu trafiła w sezonie 2017/2018. Mierząca 180 cm szczypiornistka w Elblągu rozwinęła swoje umiejętności, co zaowocowało powołaniem do kadry seniorskiej. W bieżącym sezonie zagrała w 17 meczach, w których rzuciła 69 bramek. 23-latka wraz z Joanną Wagą oraz Alioną Shupyk stanowi trzon zespołu. Niestety żadnej z nich w przyszłym sezonie nie zobaczymy już w elbląskim zespole, Ukrainka przenosi się do KPR Gminy Kobierzyce, natomiast kapitan Startu do Piotrcovii. Na wyprowadzkę do Piotrkowa Trybunalskiego zdecydowała się też Justyna Świerczek.

- W Elblągu spędziłam cztery sezony. Były lepsze i gorsze momenty. Ten sezon nie ułożył się po naszej myśli. Tylko my - zawodniczki - wiemy, jak wyglądało to od środka. Bardzo chciałyśmy, ale coś nie zagrało. Zdecydowałam się na zmianę klubu, bo bardzo potrzebowałam nowego impulsu w moim życiu. Ten sezon była dla mnie ciężki, relacje z trenerem nie pomagały. Cieszę się, że podpisałam kontrakt z Piotrcovią, myślę, że to dobry krok w rozwijaniu moich umiejętności. Jeszcze bardziej mnie cieszy to, że będę mogła kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną razem z Asia Wagą. Bardzo dobrze się z nią czuje na boisku. Chcę podziękować naszym kibicom, są najlepsi i obiecuję, że dam z siebie wszystko do ostatniego meczu w Starcie - powiedziała rozgrywająca.

Justyna Świerczek podpisała kontrakt z Piotrcovią Piotrków Trybunalski na dwa sezony.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl