"Kluczem była pokora i zaangażowanie"

Piłkarki ręczne Startu rozpoczęły sezon 2022/2023 od okazałego zwycięstwa nad MKS PR Gniezno 32:21. - Byłyśmy bardzo zmotywowane i bardzo ambitnie podeszłyśmy do tego meczu - powiedziała po meczu kapitan EKS Marta Gęga.

Elbląski Start tegoroczne rozgrywki zainaugurował wyjazdowym pojedynkiem z beniaminkiem PGNiG Superligi kobiet. Analizując przedsezonowe sparingi tych zespołów mogło się wydawać, że mecz o punkty będzie wyrównany. Tak jednak nie było, przyjezdne grały zdecydowanie lepiej od gospodyń i zbudowały sporą przewagę, by ostatecznie wygrać różnicą jedenastu bramek.

Kapitan zespołu Marta Gęga podkreśliła, że jej zespół podszedł z pokorą do rywala. - Byłyśmy bardzo zmotywowane i bardzo ambitnie podeszłyśmy do tego meczu. Bardzo rzetelnie i mocno przygotowywałyśmy się do tego spotkania, bo wiedziałyśmy że to będzie bardzo ciężki rywal, na swojej gnieźnieńskiej ziemi. Dużo pokory i zaangażowania i to był na dzisiaj klucz. Jesteśmy zespołem bardzo młodym, który wie jakie ma mankamenty. To jest pierwszy mecz, który wyszedł nam idealnie. Nie będziemy spoczywać na laurach. Przed nami jeszcze dużo meczów, do których też będziemy się bardzo mocno przygotowywać - mówiła rozgrywająca EKS.

Z kolei trener Roman Mont zwrócił uwagę na to, że jego podopieczne zrealizowały cele, które im postawił.- Byliśmy przetrzebieni przez choroby i kontuzje i dlatego jechaliśmy z dużymi obawami na ten mecz. Stanowimy dobry zespół, niezależnie kto był na boisku, to był wartością dodaną. Zrealizowaliśmy wszystkie założenia postawione przed spotkaniem. Gdyby skuteczność była lepsza w pierwszej połowie, wynik byłby bardziej okazały. Wiedzieliśmy wszystko co gra zespół z Gniezna i udało nam się zrealizować nasze zadania, czyli zmuszenie rywala do gry indywidualnej i ukrócenie gry zespołowej. Przed meczem uspokoiłem mój zespół. Powiedziałem, że to Gniezno grając przed własną publicznością w debiucie będzie dużo bardziej zestresowane. Jeśli nam uda się opanować stres będziemy lepszym zespołem na boisku i to się sprawdziło.

Rewelacyjne spotkanie zagrała Aleksandra Hypka - Kluczem do triumfu była obrona. Dziewczyny super mi pomagały, wyprowadzały kontrataki, które zamieniały na łatwe bramki. To przeważyło szalę na naszą korzyść - powiedziała bramkarka Startu, która została wybrana MVP meczu.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

W 2. kolejce elblążanki zagrają 18 września na wyjeździe z KPR Ruch Chorzów.