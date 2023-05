Pożegnalne spotkanie Startu

W piątkowy wieczór (19 maja) odbyło się spotkanie EKS Start z ze sponsorami, z sympatykami zespołu, na którym m. in. podziękowano kolejnym zawodniczkom opuszczającym klub.

Spotkanie kończące sezon było okazją do podsumowań, podziękowań, rozmów i wspólnych zdjęć. Na przystań Grupy Wodnej przybyły zawodniczki, sztab szkoleniowy, zarząd oraz sympatycy elbląskiej ekipy. Grażyna Kluge oraz Stanisław Tomczyński podziękowali sponsorom za wsparcie, wręczono pamiątkowe zdjęcia oraz pożegnano zawodniczki, które kończą swoją przygodę ze Startem.

- Dziękujemy drużynie, dziękujemy kadrze trenerskiej, osobom wspierającym, pracującym w klubie. Bardzo dziękuję kibicom, którzy zawsze są, którzy kibicują bez względu na to, co się dzieje na boisku. Mamy też rozstania, niektóre zawodniczki zdecydowały się na troszeczkę inną drogę sportową, inne z kolei z tej drogi sportowej pomału schodzą - mówiła Grażyna Kluge.

Prze ostatnim ligowym meczem oficjalnie pożegnano Martę Gęgę oraz Nikolinę Knezevic, a dziś Wiktorię Kostuch, Aleksandrę Hypkę, Nikolę Szczepanik i ponownie kapitan zespołu. Wspomniane zawodniczki znalazły nowe kluby, a Marta Gęgą zapowiedziała zakończenie kariery. Doświadczona rozgrywająca spędziła sezon w elbląskiej drużynie i wypowiada się o niej w samych superlatywach. - Już jako była kapitan chciałabym podziękować wszystkim za współpracę i bardzo miłe przyjęcie. To był rok bardzo dużej i owocnej pracy. Chciałaby życzeń temu zespołowi, żeby w przyszłym sezonie ewoluował, bo stać go na to. W tym sezonie plany pokrzyżowały nam kontuzje. Wiem, że w przyszłym sezonie ten zespół będzie bronił nie spadkowej, ale mistrzowskiej grupy. Dziewczynom życzę, żeby się szanowały, żeby były dla siebie, a jedynym ich rywalem był zespół, naprzeciwko którego będą stać. Mam nadzieję, że razem zdobędziecie wiele i ja w to wierzę. Chciałabym też mocno podziękować kibicom za każdy mecz, za każdy wyjazd, bo ten ósmy zawodnik jest bezcenny - mówiła Marta Gęga.

Po części oficjalnej był czas na rozmowy i pamiątkowe zdjęcia. Przypominamy, że na wsparcie fanów piłki ręcznej (i nie tylko) liczy była zawodniczka Startu Ewa Wiśniewska, która obecnie toczy najważniejszą w swoim życiu walkę.