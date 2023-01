Rozpocząć rok 2023 od zwycięstwa

Piłkarki ręczne Startu wracają do ligowej rywalizacji. Ich pierwszym przeciwnikiem w nowym roku będzie beniaminek PGNiG Superligi z Chorzowa. Przed elblążankami doskonała okazja, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Sobotni mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki.

Rok 2022 nie zakończył się dla elbląskiej drużyny pomyślnie. Trzy z rzędu przegrane mecze, w tym z debiutującymi w najwyższej klasie rozgrywkowej gnieźniankami, spowodowały że Start powoli traci dystans do goniących go zespołów spoza pierwszej szóstki. Na chwilę obecną przewaga EKS stopniała do czterech punktów, elblążanki mają ich dwanaście, natomiast aż trzy zespoły po osiem. Nadal bez zdobyczy punktowej pozostaje Ruch, czyli najbliższy rywal Startu. Beniaminek PGNiG Superligi kobiet najbliżej pierwszych punktów był w 6. kolejce, kiedy to przegrał zaledwie jedną bramką z jarosławiankami. W 10. serii gier chorzowianki długo dotrzymywały kroku kobierzyczankom, kilkukrotnie nawet prowadząc. Podobny scenariusz miał zaległy mecz z Galiczanką, dopiero ostatnie minuty zadecydowały o porażce Niebieskich. Wydaje się, że elbląską drużynę czeka niełatwy mecz z przeciwnikiem, który bardzo chce odnieść pierwsze zwycięstwo.

- Ruch mimo tego, że jeszcze nie zdobył punktów, w każdym meczu długimi fragmentami jest równorzędnym zespołem dla każdego przeciwnika - powiedział trener Startu. - Nam też w Chorzowie nie grało się łatwo. To przeciwnik grający "śląską" piłkę ręczną, czyli długo konsekwentnie w ataku i solidnie w obronie. Oczywiście spodziewamy się, że Ruch postawi trudne warunki. Przecież nie ma nic już do stracenia i będzie na pewno walczył o każdy fragment boiska. To, co jest silną stroną naszych najbliższych przeciwniczek, to konsekwentna gra, przez co ciężko wyprowadzać kontry. Zespół ma bardzo dobrą obrotową. Gra dobrze w obronie - podsumował Roman Mont.

W pierwszej rundzie Start wygrał w Chorzowie 33:27. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany w sobotę o godz. 18, tym razem w hali przy ul. Kościuszki. Być może w końcu zobaczymy elbląski zespół w pełnym składzie.