Start jedzie do Chorzowa

Piłkarki ręczne Startu w sobotnie popołudnie (14 kwietnia) zagrają na wyjeździe z chorzowskim Ruchem. Elblążanki mają zamiar po raz czwarty w tym sezonie pokonać chorzowianki.

Zawodniczkom Startu pozostały do rozegrania zaledwie trzy mecze w ligowe w bieżącym sezonie PGNiG Superlig spotkań. Dwa z nich odbędą się na wyjeździe, natomiast ostatni w Elblągu. Już jutro (15 kwietnia) zespół Romana Monta zagra w Chorzowie z miejscowym Ruchem, który nie ma już szans na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podopieczne Ivo Vavry w bieżącym sezonie wygrały zaledwie jeden mecz i okupują ostatnie miejsce. Start i Ruch do tej pory rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Wszystkie te spotkania wygrały elblążanki, jednak wcale nie były to łatwe pojedynki i zapewne w sobotnim starciu chorzowianki również postawią trudne warunki.

- Walczymy dalej. Chcemy zdobyć jeszcze jakieś punkty. Wiemy już, że nasz los w superlidze jest przesądzony, natomiast będziemy walczyć do ostatniego spotkania - zapowiedziała Marcelina Polańska.

Elbląski klub nie ma jeszcze pewności, że utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo o pozostanie w elicie walczy także Gniezno oraz Koszalin, a w zespoły te dzieli niewielki dystans. Start ma 24 punkty, MKS 23, natomiast Młyny Stoisław 21, a wszystkie drużyny mają jeszcze do rozegrania po trzy mecze. Najbliższy pojedynek będzie zatem dla EKS bardzo istotny i może się w dużej mierze przyczynić do utrzymania w PGNiG Superlidze kobiet

- Przygotowania do meczu idą bardzo dobrze. Jedziemy do Chorzowa dzień wcześniej. Do dyspozycji, oprócz Pauliny Kopańskiej i Juliane Costy, będziemy mieli wszystkie zawodniczki. Żadnemu zespołowi nie gra się lekko w Chorzowie, nawet Zagłębie się męczyło z Ruchem. Niezależnie czy jest tam polski czy czeski trener, to zawodniczki mają swój własny śląski styl grania, dość mączący, uciążliwy, trudny. Na pewno nie będzie łatwo, ale solidnie przygotowaliśmy się do tego meczu - powiedział trener Startu Roman Mont.

Sobotni pojedynek KPR ze Startem rozpocznie się o godz. 16. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv.