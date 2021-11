Start poznał rywala w Pucharze Polski

UKS Dziewiątka Legnica to pierwszy rywal Startu w rozgrywkach Pucharu Polski. Zespoły zmierzą się ze sobą na parkiecie I-ligowca w styczniu 2022 roku.

Zawodniczki Startu zakończyły rywalizację ligową w tym roku i wznowią ją w drugi weekend stycznia 2022 roku. Przez półtora tygodnia elblążanki czekają treningi indywidualne, a w grudniu powrócą do wspólnych zajęć. - Na pewno będziemy próbowali rozegrać sparingi, zobaczymy jakie będą możliwości. Być może po świętach uda nam się zorganizować turniej - powiedział trener Startu. Zapewne Start będzie się mierzył z zespołem z I ligi, czyli drużyną o podobnym potencjale co pierwszy rywal w Pucharze Polski. W siedzibie ZPRP odbyło się losowanie par 1/16 finału. Elbląska drużyna zmierzy się z UKS Dziewiątka Legnica, zespołem, który rywalizuje w I lidzie grupy B. Zawodniczki UKS rozegrały do tej pory sześć meczów, cztery wygrały i poniosły dwie porażki. Póki co najskuteczniejszą zawodniczką tej drużyny jest Katarzyna Kozak, która zdobyła dla swojej drużyny 39 bramek. Sześć goli mniej ma na swoim koncie Wiktoria Kocińska. Obie zawodniczki plasują się w pierwszej dziesiątce najlepszych strzelczyń grupy B. Mecz pomiędzy UKS Dziewiątka a Startem zaplanowano na 12 stycznia 2022 roku w Legnicy, jednak nie jest to ostateczny termin.

Wszystkie Pary 1/16 PGNiG Pucharu Polski:

MKS PR URBIS Gniezno - Młyny Stoisław Koszalin

KS Otmęt Krapkowice - MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.

MTS Żory - KPR Gminy Kobierzyce

UKS Dziewiątka Legnica - EKS Start Elbląg

GUKS Drwęca Novar Lubicz - Suzuki Korona Handball Kielce

KS Kościerzyna - EUROBUD JKS Jarosław

SPR Pogoń Szczecin - SPR Handball Rzeszów

KS AZS AWF Warszawa - SPR Olkusz

Terminarz rozgrywek o PGNiG Puchar Polski kobiet:

1/16 finału - 12.01.2022

1/8 finału - 02.02.2022

Ćwierćfinał - 09.03.2022

Półfinał - 23.03.2022

Finał - 28.05 lub 29.05.2022

