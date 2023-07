Start zaprasza kibiców na trening

Dziś (24 lipca) w hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się otwarty trening Startu, na który może przyjść każdy kibic. Będzie to dobra okazja do poznania nowych zawodniczek.

Zawodniczki Startu rozpoczęły przygotowania do sezonu 2023/2024 17 lipca. Za nimi zatem tydzień treningów i w końcu przyszedł czas by kibice drużyny mogli wziąć udział w treningu, a także poznać nowe zawodniczki. Przypomnijmy, że do zespołu dołączyło aż sześć nowych piłkarek: bramkarka Nevena Radojcić, obrotowa Klaudia Grabińska, rozgrywające Paulina Kuźmińska, Moniky Bancylion i Vitoria Macedo oraz skrzydłowa Tatsiana Pahrabitskaya. Otwarty trening odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowa przy al. Grunwaldzkiej 135, początek o godz. 18.