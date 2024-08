 6 stylizacji na lato z koszulką męską

Podstawa letnich stylizacji męskich jest jedna: koszulka. Zapewne masz w swojej szafie co najmniej kilka t-shirtów. Ale czy na pewno nosisz je zgodnie z aktualnymi trendami? Zobacz, jak możesz wykorzystać ten dość „basicowy” element ubioru, aby prezentować się modnie, a zarazem czuć komfort. Oto nasze propozycje stylizacji.

Gładka koszulka w stylizacji monochromatycznej

Minimalistyczne stroje mono, a zatem z górą i dołem w jednym odcieniu, podbijają modę damską i męską. Dlatego zacznij od najprostszego zestawienia: jej podstawą jest gładka koszulka męska lub model z subtelnym nadrukiem. Wystarczy do niej dobrać dół w tym samym kolorze.

Jak przełożyć tę teorię na praktykę? Świetnie spiszą się np. połączenia:

beżowa męska koszulka + beżowe, luźne spodenki; ten komplet połącz również z beżową czapką z daszkiem oraz jasnymi butami sportowymi;

szary t-shirt męski + cienkie lniane spodnie materiałowe w tym samym odcieniu; do kompletu, na przełamanie, np. czerwone sneakersy.

Klasyczny, ponadczasowy styl, czyli biały t-shirt + jeansy

Szukasz uniwersalnego looku, który przyciągnie spojrzenia i doda Ci męskiego uroku? Zestawienie białego t-shirtu męskiego z błękitnymi, klasycznymi jeansami nigdy nie zawodzi! Do tego kompletu możesz dobrać skórzane, czarne lub brązowe oksfordki, a na chłodniejszy wieczór – cienką bomberkę albo kurtkę jeansową. To modowy evergreen.

Cieniowany t-shirt w wakacyjnych stylizacjach

Chcesz wprowadzić do swojego stylu więcej koloru? Poszukaj koszulki męskiej w dwóch odcieniach – takiej, która wygląda, jakby została ufarbowana metodą DIY. Dobierz do niej luźne szorty-bojówki, najlepiej w jednym kolorze aby nie gryzły się z deseniem z t-shirtu. Dodaj do tego wygodne sandały lub trampki. Tak możesz wybrać się np. na plażę czy do knajpki nad jezioro. Będzie Ci wygodnie, a jednocześnie poczujesz się modnie.

Koszulka bez rękawów – idealna na upał i na trening

Wybierasz się na poranny lub wieczorny trening na siłowni pod chmurką? A może przed Tobą aktywny dzień w plenerze? Jeżeli zapowiada się naprawdę upalna pogoda, dobrym wyborem może być koszulka bez rękawów o prostym, luźnym fasonie. Dobierz do niej pastelowe szorty i sportowe obuwie. W takim stroju nawet temperatury ponad 30°C powinny Ci być niestraszne.

T-shirt oversize w miejskim stylu

Ze znajomymi wybieracie się na boisko do koszykówki albo na miejskie bulwary? Pozwól sobie na luz z nutką pazura. Zacznij od oversize’owej koszulki z ciekawym nadrukiem. Niech będzie wyrazista. Dobierz do niej dłuższe, czarne szorty-bojówki. Do tego kompletu świetnie pasują też sneakersy, najlepiej w odcieniu podobnym do tego jaki ma t-shirt lub nadruki na nim. Całość dopełnij czapką bejsbolówką i okularami przeciwsłonecznymi.

Koszulka z fakturą w klimatach smart casual

Jeśli styl smart casual latem, to tylko cienka, lniana koszula albo koszulka polo? Niekoniecznie! Zwróć uwagę na ultramodne t-shirty męskie z fakturą. Zdecyduj się na jeden z takich modeli, jeżeli wybierasz się na lunch do eleganckiego bistro albo chcesz zaimponować ukochanej osobie na randce. Możesz go zestawić np. z:

gładkimi i prostymi szortami z bawełny oraz mokasynami i takiego do zestawu będą pasować ciemne okulary przeciwsłoneczne (np. pilotki) i zegarek na skórzanym pasku;

lnianymi spodniami i skórzanymi sandałami, a jaki dodatki wybierz kapelusz słomkowy i rzemyki z koralikami na nadgarstek.

Która z propozycji najbardziej przypadła Ci do gustu? Przetestuj wszystkie powyższe opcje i odkryj nowy wymiar noszenia męskich koszulek!

--- artykuł sponsorowany ---