 69 lat działalności oddziału PKO Banku Polskiego w Elblągu

Nowoczesny, komfortowy i cyfrowy. Taki właśnie jest Oddział 1 w Elblągu, który 18 października zmienił swój adres. Zobacz więcej zdjęć.

Oddział 1 PKO Banku Polskiego w Elblągu obsługuje klientów od 69 lat. Teraz placówka zmienia adres - od 18 października swoje bankowe sprawy klienci załatwią przy ul. Królewieckiej 88 w nowoczesnym i cyfrowym wnętrzu. Największym ułatwieniem dla klientów jest usytuowanie całej placówki na parterze w nowoczesnym budynku handlowo-usługowym z wygodnym parkingiem i osobnym wejściem.

- PKO Bank Polski jest partnerem dla każdego rodzaju biznesu – udowadniamy to w naszej codziennej pracy zwłaszcza w takich oddziałach jak tutaj w Elblągu. Jesteśmy bankiem pierwszego wyboru dla mieszkańców okolic już od prawie 70 lat. Dokładamy starań, aby za profesjonalną obsługą, dopasowanymi produktami szła również nowoczesna, cyfrowa przestrzeń. W naszych modernizowanych oddziałach stawiamy na doradztwo, wsparcie produktowe i edukację w zakresie kanałów zdalnych – elbląski oddział doskonale obrazuje, w jakim kierunku zmierzamy jako bank z największą liczbą placówek i klientów w Polsce. Cieszę się, że od dzisiaj tutejsi klienci mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań w nowej, przystosowanej dla wszystkich przestrzeni – podkreśla Katarzyna Dziwulska, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim.

Obsługa odbywa się przy 5 stanowiskach transakcyjnych i w 5 pokojach spotkań. Nowa aranżacja zapewnia dyskrecję i komfort obsługi. Dla klientów dostępny jest bankomat z funkcją wpłatomatu czynny całą dobę oraz wrzutnia. W placówce nie ma już papierowych plakatów – wszystkie najważniejsze informacje np. o ofercie dla klientów dostępne są w formie elektronicznej na dużym ekranie. Dla tych, którzy mają mało czasu i chcą załatwić sprawy „na szybko” pozostaje do dyspozycji stanowisko internetowe, dzięki któremu zalogują się do swojego konta i sprawdzą np. ile mają pieniędzy na rachunku lub zlecą przelew. Przy obsłudze urządzenia samoobsługowego w każdej chwili może pomóc doradca.

W nowym budynku, w którym znajduje się obecnie oddział funkcjonują inne lokale użytkowe. Oddział dobrze widoczny jest z zewnątrz. Znajduje się w pobliżu Urzędu Miasta i o ok. 300 m od poprzedniej siedziby.

Oddział obsługuje wszystkie linie biznesowe.

- Każdy klient jest ważny, dlatego ogromne znaczenie dla nas ma obsługa wszystkich klientów na najwyższym poziomie, w przyjaznym i nowoczesnym otoczeniu. Taki standard zapewni nasz oddział w nowej odsłonie, m.in. dzięki braku barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. W zasadzie współpracujemy ze wszystkimi spółdzielniami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu, zaufała nam większość wspólnot mieszkaniowych i zarządców, mamy istotny udział w obsłudze w segmentach bankowości osobistej i prywatnej oraz firm. Obok oddziału w nowej lokalizacji klienci będą mieli zapewnioną obsługę Biura Bankowości Przedsiębiorstw, Regionalnego Centrum Korporacyjnego, Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz PKO Leasing. Chcemy wykorzystać potencjał oraz możliwość współpracy z jednostkami banku do jeszcze wyższego standardu obsługi oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oddziału na lokalnym rynku – podkreśla Grzegorz Chmura, dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Elblągu.

Większość czynności klienci mogą wykonać w asyście doradców na ekranach dotykowych lub wykorzystując swoje smartfony. Takie rozwiązania pozwalają ograniczyć konieczność wydruków papierowych, co jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku. Na stanowisku internetowym klient samodzielnie lub z pomocą doradcy może wykonać operacje finansowe. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą nauczyć się korzystać albo podszkolić z kolejnych funkcji serwisu internetowego iPKO.

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z cyfrowej bankowości, ale dotychczas bał się zapytać o szczegóły to doradcy na miejscu dokładnie wyjaśnią „jak to się robi”, czyli np. jak łatwo i wygodnie można korzystać z aplikacji mobilnej IKO, czyli bankowości w telefonie albo jak nie dać się oszukać cyberprzestępcom.

Nowy, elbląski oddział PKO Banku Polskiego, tak jak i w poprzednim miejscu, obsługuje nie tylko klientów indywidualnych, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Klient, który korzysta z rachunku firmowego ma do wyboru wiele opcji finansowania biznesu - od kredytu inwestycyjnego, limitów obrotowych przy rachunku do transakcji leasingowych na korzystnych warunkach.

Oddział jest laureatem wielu nagród, m.in. Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, Lider Przedsiębiorczości na Ziemi Elbląskiej i Braniewskiej, Nagroda Aleksandra przyznana przez Teatr im Sewruka w Elblągu za mecenat kultury w kategorii Przyjaciel Teatru, Nagroda Prezydenta Miasta z okazji Dnia Działacza Kultury.

Kilka pytań do Grzegorz Chmury, dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Elblągu:

1. Z czego jest pan wyjątkowo dumny jako dyrektor oddziału PKO Banku Polskiego?

W pierwszej kolejności jestem dumny z mojego zespołu. To ludzie tworzą atmosferę i budują relację z klientami swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem. I za takie postawy jestem im ogromnie wdzięczny. To dzięki pracownikom zbudowaliśmy bardzo silną markę PKO Banku Polskiego na lokalnym rynku.

Po wtóre dumny jestem z tego, że na przestrzeni lat, udało się stworzyć w mieście sieć oddziałów i placówek, które mają dominującą pozycję rynkową z najwyższymi udziałami w rynku, a co najistotniejsze jesteśmy przez to bardzo dostępni dla naszych klientów. W mieście funkcjonują 4 samodzielne oddziały banku. Ponadto Oddział 1 współpracuje z 4 agencjami w Elblągu oraz 1 agencją w Nowym Dworze Gdańskim.

2. Oddział 1 w Elblągu działa od wielu lat. Czym oddział jest dla lokalnej społeczności?

Nowa placówka jest niejako prezentem dla naszych klientów oraz pracowników z okazji zbliżającego się jubileuszu 70-ciolecia Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Elblągu. W przyszłym roku elbląska jedynka będzie obchodziła 70 lecie swojego funkcjonowania w mieście. Na przestrzeni tych lat oddział PKO Banku Polskiego zakorzenił się w historii miasta uczestnicząc w wielu projektach inwestycyjnych w tym m.in. w finansowaniu pierwszych inwestycji realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe po II wojnie światowej. Współfinansujemy większość projektów termomodernizacyjnych i remontowych realizowanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Współpracujemy z każdym segmentem klienta, edukujemy najmłodszych poprzez Szkolne Kasy Oszczędności, wspieramy klientów detalicznych, jesteśmy partnerem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów bankowości osobistej oraz prywatnej, współpracujemy z sektorem publicznym poprzez realizację obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy tam gdzie są nasi klienci.

Niezwykle istotna dla nas jest perspektywa rozwoju oddziału oraz miasta związana z niedawno oddaną do użytku inwestycja jaką jest przekop przez Mierzeję Wiślaną oraz planami związanymi z rozbudową portu w Elblągu. Liczymy na duże zainteresowanie inwestorów związane z nowymi możliwościami przeładunkowymi w porcie, jak również rozwojem turystyki tym bardziej, że tereny Wysoczyzny Elbląskiej są niezwykle urokliwe i malownicze.

3. Jakie obszary swojej działalności chcecie udoskonalać po zmodernizowaniu oddziału? Na czym warto się skoncentrować w najbliższym czasie?

Chcemy wykorzystać potencjał jaki drzemie w nowych technologach, a które bank wykorzystuje w swojej działalności. Nowoczesna placówka, hybrydowe rozwiązania, przyjazne wnętrza, brak barier architektonicznych to niewątpliwie przewaga konkurencyjna, która będzie dla nas ogromną szansą na umocnienie pozycji lidera na lokalnym rynku. To chcemy w pierwszej kolejności zaoferować klientom.

Możliwość „bankowania” zdalnego poprzez IKO, iPKO, sprzedaż w asyście to z jednej strony wyzwania, a z drugiej możliwości. Właśnie te elementy zamierzamy wzmacniać. Nadal zamierzamy rozwijać relacje i budować przestrzeń do dalszego rozwoju we wszystkich biznesach poprzez tradycyjny kanał obsługi, czyli oddział wykorzystując możliwości współpracy z jednostkami oraz spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, które razem z oddziałem przywitają swoich klientów w nowej siedzibie.

4. Czy podejmujecie działania poza siedzibą banku – wśród lokalnych społeczności?

Nasi pracownicy są aktywni i obecni w środowisku lokalnym poprzez udział w wielu inicjatywach, m.in. modernizacja mieszkania dla uczestniczki Powstania Warszawskiego, imprezy sportowe, biegi charytatywne, itp.

Bierzemy czynny udział w projektach wspólnie z Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Współpracujemy z Elbląskim Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak realizując zbiórki środków ochrony osobistej dla podopiecznych czy finansując zakup kruszarki do tabletek. Organizujemy spotkania Mikołajkowe w oddziale z dziećmi z elbląskich szkół i przedszkoli. Angażujemy się w rozwój Szkolnych Kas Oszczędności na terenie powiatu.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza oraz przedsiębiorstwami zrzeszonymi w elbląskich klastrach.

---materiał partnera---