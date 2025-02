 7 powodów, dla których warto akceptować płatności bezgotówkowe

Charakter biznesu jest w dużej mierze zdeterminowany przez technologię. Kształtuje ona sposób prowadzenia firmy, wykorzystywane narzędzia i trendy. Widać wyraźną tendencję w kierunku wdrażania rozwiązań cyfrowych, czego przykładem są m.in. płatności bezgotówkowe.

Powodów, dla których płatności bezgotówkowe cieszą się tak dużą popularnością, jest wiele. Ich powszechność potwierdzają różne badania konsumenckie. Przeprowadzone w styczniu 2024 r. badanie na zlecenie Fiserv Polska wykazało, że w porównaniu do 2022 r. o 5% wzrosła liczba Polaków regularnie korzystających z płatności bezgotówkowych i teraz jest to już 75%. Ponadto wielu z nich jest pozytywnie nastawionych do innowacyjnych rozwiązań jak np. opcja autoryzacji płatności odciskiem palca. W przyszłości płatności bezgotówkowe będą jeszcze popularniejsze, a oto kilka najważniejszych powodów.

1. Wygoda kupujących

Klienci cenią sobie wygodę i szybkość obsługi. Odpowiedzią na to są płatności bezgotówkowe. Nie trzeba mieć w portfelu wyliczonej gotówki, wystarczy przyłożyć kartę płatniczą lub telefon do terminala. Nie ma również problemu z wydawaniem reszty, kiedy w kasie nie ma drobnych, co może powodować stres u klienta i kasjera. Konsumenci chętniej kupują tam, gdzie jest opcja płatności kartą.

2. Mniej błędów

Terminale płatnicze nie tylko usprawniają obsługę, ale redukują ilość błędów. Urządzenia płatnicze można integrować z kasą lub systemem kasowym. Wyliczona na kasie kwota automatycznie jest przesyłana do terminala i wyświetla się na jego ekranie. Kasjer nie musi ponownie wprowadzać jej ręcznie, co zwiększa szybkość obsługi i redukuje ryzyko błędów.

3. Większe obroty

Klienci preferują punkty handlowe zapewniające dostęp do płatności bezgotówkowych, dlatego instalacja terminala płatniczego wpłynie bezpośrednio na wzrost dochodów. Mało tego, jest coraz więcej osób, dla których możliwość skorzystania z płatności bezgotówkowych jest jednym z wyznaczników wyboru firmy, w jakiej dokonają zakupów.

4. Większa elastyczność

Technologie związane z płatnościami bezgotówkowymi wciąż są rozwijane, co daje przedsiębiorcom dużą elastyczność i pozwala dopasować urządzenie do charakteru prowadzonej działalności. Obecnie do wyboru jest terminal stacjonarny, mobilny i terminal w telefonie. Można więc przyjmować płatności nie tylko przy stanowisku kasowym, ale w każdym innym miejscu, w jakim jest klient np. w jego domu.

5. Coraz szersze zastosowanie terminali płatniczych

Już teraz oprócz przyjmowania transakcji bezgotówkowych terminale płatnicze pozwalają na wprowadzenie do oferty nowych usług jak wypłata gotówki, wpłata gotówki na kartę bądź akceptację kart podarunkowych. Klient ma dostęp do szerszej oferty, natomiast dla przedsiębiorcy jest to dodatkowy zarobek z prowizji.

6. Ulgi dla przedsiębiorców

Firmy mogą skorzystać z dodatkowej ulgi podatkowej pozwalającej odliczyć wydatki poniesione w związku z użytkowaniem terminala. Podmioty zobowiązane do posiadania kasy fiskalnej mogą w ciągu roku odliczyć 1 tys. zł, a bez tej konieczności 2,5 tys. zł rocznie. Ponadto przy spełnieniu określonych warunków można szybciej otrzymać zwrot podatku VAT.

7. Program Polska Bezgotówkowa

Inną zachętą jest Program Polska Bezgotówkowa, do którego przedsiębiorcy mogą przystąpić bezpłatnie. Jeśli do tej pory firma nie korzystała z terminala płatniczego, to dostanie takie urządzenie za darmo i przez rok nie będzie ponosić żadnych kosztów. Pozwala to sprawdzić, jak duży wpływ na wielkość dochodów i jakość pracy ma wprowadzenie płatności bezgotówkowych. Koszty związane z prowizją i dzierżawą pojawiają się dopiero po przekroczeniu kwoty 100 tys. zł obrotu na terminalu.

Płatności bezgotówkowe z każdym rokiem zyskują na popularności i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Mało tego, przez coraz szersze możliwości, jakie wiążą się z ich użytkowaniem i odgórne zachęty w przyszłości będą mieć jeszcze większą przewagę nad transakcjami gotówkowymi.