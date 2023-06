Assistance samochodu - czy wiedziałeś o tych sprawach?

Ubezpieczenie auta to bardzo ważna kwestia, dla każdego właściciela. Choć obowiązkowe jest tylko OC i za jego brak grozi mandat, to warto także rozszerzyć polisę ubezpieczeniową m.in. o AC, które zapewni pomoc w znacznie szerszym zakresie, a także Assistance oraz NNW. Co warto wiedzieć, ubezpieczając swój samochód i na jaką ofertę się zdecydować? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Assistance – czym jest i jaki zakres ochrony zapewnia?

Każdy właściciel wie, że bez względu na to, jak dobrze jest się przygotowanym i ostrożnym, może spotkać nas wiele nieprzyjemnych sytuacji, które mogą wiązać się z koniecznością pokrycia szkód z własnej kieszeni, żeby tego uniknąć, dobrze jest wyposażyć się w dobre ubezpieczenie auta. Choć użytkownicy dróg są zobligowani jedynie do zakupu podstawowego OC, które chroni przed koniecznością samodzielnego pokrywania szkód, jakie wyrządziło się osobom trzecim w związku z ruchem swojego pojazdu, to warto wykupić także dodatkowego rozszerzenia w postaci AC, Assistance i NNW, które umożliwiają otrzymanie pomocy w znacznie szerszym zakresie. Polisa OC, nie pomoże Ci, gdy to Twoje auto ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, wówczas sam będziesz opłacić naprawę czy holowanie. Jeśli rozszerzysz polisę o Assistance, nie będziesz musiał się martwić m.in. o transport uszkodzonego auta do warsztatu. Ubezpieczenie Assistance, choć nieobowiązkowe, jest zdecydowanie sporym ułatwieniem dla każdego kierowcy. Umożliwia ono otrzymanie pomocy w przypadku awarii pojazdu czy kradzieży. W ramach tego ubezpieczenia Twoje auto może być holowane do warsztatu, a także możesz otrzymać pojazd zastępczy, dzięki czemu nie pozostaniesz bez sprawnego środka lokomocji, co jest bardzo ważną kwestią. Naprawa samochodu po wypadku czy nawet drobnej kolizji może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Bez Assistance, pozostajesz przez cały ten czas bez pojazdu. Jeśli już znamy odpowiedź na pytanie, co to jest assistance samochodu? (https://najtaniejuagenta.pl/assistance/), warto też wiedzieć, czym różni się od AC. Oprócz OC i Assistance można rozszerzyć polisę swojego auta także o AC, czyli tzw. Autocasco. Dzięki niemu możliwe będzie otrzymanie odszkodowania za straty, które powstały w Twoim aucie w wyniku wypadku, kolizji lub działań sił natury (grad, huragan, powódź, pożar).

Co ma wpływ na cenę polisy?

Zakres polisy OC, będzie taki sam we wszystkich firmach ubezpieczeniowych, jednak tego samego nie można już powiedzieć o cenie. W przypadku dostępnych rozszerzeń takich jak AC czy Assistance nie tylko ceny będą różne, ale także i zakres ochrony. Choć ubezpieczalnie ustalają koszt według swoich kryteriów i w każdej firmie mogą być one różne, to najczęściej wpływ na cenę ubezpieczenia będą mieć:

- Wiek kierowcy i jego doświadczenie w prowadzeniu pojazdów mechanicznych, a co za tym idzie, ilość posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę;

- Model i marka auta;

- Przebieg samochodu;

- Rodzaj i pojemność silnika;

- Miejsce zamieszkania.

Bez wątpienia największy wpływ na cenę polisy ma to, jaki pojazd posiadasz (https://najtaniejuagenta.pl/wycena-samochodu-do-ubezpieczenia/) oraz czy jesteś posiadaczem zniżek za bezszkodową jazdę, dzięki którym możesz obniżyć koszt polisy nawet o 60%. Niestety, by otrzymać takie zniżki, należy nie spowodować żadnej kolizji przez kilka lat. Można ewentualnie wykupić ubezpieczenie zniżek, dostępne w kilku wariantach, które pomoże Ci je zachować. Pomysłem na obniżenie kosztów ubezpieczenia, może być dopisanie jako współwłaściciela innego kierowcy, który posiada zniżki, jednak trzeba liczyć się z tym, że w razie szkody powstałej z naszej winy, straci on swoje zniżki, jeśli nie ubezpieczył ich. Jeśli nie chcesz przepłacać za ubezpieczenie swojego pojazdu, możesz porównać oferty z wielu różnych towarzystw ubezpieczeniowych, bez wychodzenia z domu, dzięki porównywarce cen ubezpieczeń. W parę chwil otrzymasz zestawienie ofert wraz z cenami, co znacznie ułatwia proces decyzyjny.

Assistance krótkoterminowe – co powinieneś wiedzieć?

Pełny pakiet ubezpieczenia czasami może okazać się zbyt drogi, jednak nie każdy o tym wie, że istnieje możliwość np. wykupu Assistance krótkoterminowego, które świetnie sprawdzi się, gdy np. wyjeżdżasz na urlop. Jeśli go wykupisz np. na 7 czy 15 dni, koszt takiego ubezpieczenia będzie niższy niż polisy na pełne 12 miesięcy. Może ono zapewnić Ci pomoc nie tylko w kraju, ale także za granicą. W zależności od wybranego pakietu możesz liczyć m.in. na:

- Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia w razie awarii czy wypadku;

- Próbę naprawy uszkodzonego auta na miejscu zdarzenia;

- Wymianę przebitej opony;

- Naładowanie rozładowanego akumulatora;

- Auto zastępcze;

- Kierowcę zastępczego (gdy kierowca np. zmarł lub nie jest w stanie prowadzić auta);

- Pomoc medyczną, informacyjną oraz prawną oraz wsparcie tłumacza.

W zależności od wybranej oferty zakres pomocy, jaką uzyskasz, może się różnić, dlatego, zanim podpiszesz umowę z konkretnym ubezpieczycielem, dokładnie sprawdź warunki.

--- artykuł sponsorowany ---