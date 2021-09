Audiobooki. Czemu warto sięgnąć po książki w formacie audio?

Świadomość czytelników co do dostępności i zalet różnych form książek rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób przekonuje się do formatów innych niż tradycyjnych, papierowych. Oczywiście nie dzieje się tak bez powodu. Mimo wielu niepodważalnych zalet papieru, ma on też wiele wad. Sporo waży, co utrudnia zabranie wielu książek w podróż. Zajmuje też sporo miejsca - a to może okazać się sporym utrudnieniem dla właścicieli dużego księgozbioru, niedysponujących jednocześnie wystarczająco dużym metrażem. Książki w formatach elektronicznych - w tym audio - pod tym względem wypadają zdecydowanie lepiej. Zresztą nie tylko pod tym. Warto więc przyjrzeć się im z bliska.

Czytanie książek czy słuchanie? Audiobooki mają wiele zalet. Czemu warto przekonać się do książek w wersji audio? Poza oszczędnością miejsca oraz wagi, audiobooki mają oczywiście inne zalety. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest fakt, iż można ich słuchać w wielu sytuacjach - również takich, w których czytanie tradycyjnych książek byłoby niemożliwe. Mówimy tu między innymi o prowadzeniu samochodu, sprzątaniu, a także bieganiu, spacerowaniu, czy jeździe rowerem. Nie bez znaczenia jest poza tym to, że mogą być rozprowadzane w formie cyfrowych kopii - na przykład przez aplikację - ich nakład się więc nie wyczerpie. To z kolei bywa sporym problemem w przypadku egzemplarzy papierowych lub rozprowadzanych na fizycznych nośnikach - zwłaszcza, jeśli chodzi o tytuły, które w danym momencie cieszą się największą popularnością. Na sam koniec zaznaczmy jeszcze, że format dźwiękowy pozwala obcować nie tylko z dobrą literaturą, ale też z kunsztem aktora lub lektora. Powieści obyczajowe, literatura faktu, kryminały, romanse i literatura piękna - sam wybierasz książki do słuchania Duża część nowych książek (także tych po angielsku) ukazuje się również w formie dźwiękowej. Daje to czytelnikom szeroki wybór tytułów, również wśród nowości. Do wyboru mamy zarówno powieści kryminalne, jak i biografie, opowiadania i powieści dla młodzieży, literaturę dedykowaną dzieciom. Jak widać, wybierając audiobooki, wcale nie trzeba rezygnować z niedawno ukazujących się pozycji, mając możliwość zatopienia się w wykreowanym przez autora świecie na przykład podczas podróży w samochodzie. Najlepsze audiobooki według czytelników. Po jakie książki audio sięgają w podróży, podczas sprzątania lub w czasie odpoczynku? Po jakie audiobooki najczęściej sięgają miłośnicy czytanej literatury? Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Lista bestsellerów zmienia się w zależności od obecnych trendów w literaturze. Zazwyczaj w dużej części pokrywa się ona z tymi skupiającymi się na tradycyjnych, papierowych książkach. To najlepszy dowód na to, że audiobooki stały się już pełnoprawną alternatywą dla papieru, pozwalającą na słuchanie również w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Możliwość słuchania jest dużą zaletą audiobooków. Książek w formacie dźwiękowym możesz słuchać w pracy i w wielu innych sytuacjach Mamy nadzieję, że przytoczone przez nas argumenty przekonały was do sięgnięcia po któryś z bogatej oferty tytułów dostępnych w formacie audio. Dzięki nim nie tylko będziecie mogli czytać również wtedy, gdy obcowanie ze zwykłą książką jest niemożliwe, ale też będziecie mogli zapoznać się z interpretacjami świetnych aktorów oraz lektorów. Bez względu na to, jakie gatunki najbardziej lubicie, wybierając audiobooki nie będziecie też musieli rezygnować z z ulubionych autorów i tytułów.

.