Auto detailing - co to jest, co wchodzi w jego skład

Czystość auta jest szczególnie ważna dla mężczyzn, którzy lubią dbać o swoje cztery kółka. Samochody regularnie użytkowane ulegają przybrudzeniu. Często zdarza się, że dostrzegając na drodze czyste i lśniące auto, mówimy, że wygląda, jakby dopiero wyjechało z salonu. Rzeczywiście, samochody opuszczające salony sprzedaży są idealnie czyste jednak to nie zasługa ich nowości tylko specjalistów od auto detailingu.

Czym jest auto detailing?

Auto detailing jest to precyzyjny, a także wydłużony w czasie, który może trwać nawet do 4 dni, proces doprowadzania samochodu oraz innych pojazdów na przykład: samolotu, motocykla, łodzi i quada, do stany fabrycznego.

Auto detailing najlepiej definiują trzy pojęcia — czyszczenie, regeneracja i konserwacja. Zabiegom tym może zostać poddany cały samochód lub poszczególne jego części. Dotyczy to zarówno wnętrza samochodu, jak i jego zewnętrznych części. Prace, które wykonywane są we wnętrzu auta, polegają na czyszczeniu, odkurzeniu, wypraniu, a także zakonserwowaniu przestrzeni kierowcy i pasażerów, a także bagażnika. Czyszczenie odbywa się za pomocą specjalistycznych środków przeznaczonych dla profesjonalistów. Auto detailing to nie tylko mycie samochodu, ale również polerowanie, woskowanie oraz renowacja lakieru.

Ważne jest, aby usługa auto detailingu była wykonywana przez doświadczonych specjalistów, którzy świadczą takie usługi na co dzień. Pomoże to zapewnić najwyższej jakości usługę i da długotrwałe efekty. Auto spa to nie tylko usunięcie przybrudzeń i nabłyszczenie pojazdu, ale również usunięcie drobnych defektów karoserii. Niewielkie przebarwienia lakieru czy delikatnie zarysowania są możliwe do wyeliminowania dzięki takiemu zabiegowi. Korekta lakieru jest możliwa również dzięki polerowaniu lakieru, co ma duży wpływ na wygląd całego samochodu.

Detailing samochodowy pozwala zabezpieczyć karoserie na przyszłość, poprzez nałożenie transparentnej warstwy ochronnej z wosku lub powłok ceramicznych, która przez długi czas chroni samochód przed przyklejaniem się drobinek kurzu i pyłu. Wpłynie to również pozytywnie na wygląd auta, dodając blasku na wiele lat.

Jak odbywa się zabieg?

Proces auto detailingu zaczyna się oględzinami auta i konsultacją z klientem na temat zadań do wykonania, następnie rozpoczyna się proces detailingowy. Gruntowne mycie jest pierwszą czynnością w tym procesie. Wykorzystuje się przy tym specjalne rękawice oraz myjkę ciśnieniową. Następnie za pomocą specjalnej glinki wyciąga się brud z porów w lakierze, a także naloty pozostałe po myciu. Wszystko po to, aby uzyskać tzw. szklistą gładkość lakieru, która jest niezbędna, aby przejść do etapu korekty i zabezpieczenia lakieru. Zabieg ten jest bardzo czasochłonny i powtarzalny aż do uzyskania w pełni satysfakcjonującego efektu. Etapem końcowym jest detailing wnętrza, czyli dokładne czyszczenie i odkurzanie, a także zabezpieczenie powierzchni wnętrza samochodu.

Jakie samochody poddaje się zabiegowi auto detailingu?

Gdyby zapytać ludzi o to, jakie auta są poddawane zabiegowi auto detailingu, większość wskazałaby, że samochody używane. Otóż nie jest to prawdą, gdyż detailing samochodowy jest stosowany równie często w przypadku nowych pojazdów. Tylko w jakim celu konserwuje się i czyści całkiem nowe auto? Nowe samochody bardzo często po wyjeździe z salonu posiadają na swojej karoserii niewielkie zarysowania powstałe np. podczas transportu. Dzięki zabiegowi auto detailingu możliwa jest szybka korekta lakieru samochodowego i przywrócenie fabrycznej powierzchni. Zabieg pomaga również zabezpieczyć karoserię auta i pomoże zachować blask przez wiele lat. Wszystkie elementy z plastiku i gumy również są poddawane odnowie, dzięki temu przez wiele lat niewidoczne będą na nich ślady użytkowania.

Konserwacji potrzebują również samochody używane, najczęściej zabieg ten wykonuje się, kiedy właściciel planuje sprzedaż pojazdu, ale również, kiedy chcą zapewnić nienaganny wygląd swojemu samochodowi. Oczywiście zabieg ten jest dużo bardziej zaawansowany niż w przypadku nowych aut lub tych krótko użytkowanych. Bardzo ważna jest w tym przypadku korekta lakieru, ale także gruntowne oczyszczenie i zakonserwowanie elementów składających się na podwozie i nadwozie. Zwykle odbywa się również gruntowny detailing wnętrza, gdyż noszą one duże ślady użytkowania. Wiele pojazdów wymaga również czyszczenia silnika i nadkoli, a także wielu innych niezbędnych czynności.

Myjnia samochodowa nie wystarczy, aby auto wyglądało jako nowe. Nawet myjnia ręczna nie jest w stanie zapewnić takie efektu, jaki daje auto detailing. Wskazane jest, aby od czasu do czasu zainwestować w poprawę wyglądu swojego samochodu, a także w zabezpieczenie go przed tzw. starzeniem się.

