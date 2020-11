Barwne prezenty na zamówienie

Podobno prezenty od świętego Mikołaja pochodzą z magicznej Fabryki, gdzie pracują Elfy. Ale, umówmy się, nawet Elfy nie zrobią takich cudów jakie wykonują w firmie Barwy. Wszyscy Mikołajowie powinni tutaj zajrzeć i zobaczyć, co można podrzucić pod choinkę.

Zwyczaj obdarowywania się prezentami 6 grudnia ma historię sięgającą średniowiecza. Upominki pod choinką w wigilię Bożego Narodzenia pojawiły się dopiero w XIX w. Kto je przynosił? Różnie, w zależności od regionu. W Wielkopolsce był to Gwiazdor, w Małopolsce Aniołek, w Elblągu i okolicach św. Mikołaj.

Ze Świętym Mikołajem kojarzy się specyficzny czerwony stój z białym futerkiem po brzegach oraz czapka. Jedyna w swoim rodzaju niesie swoim urokiem ciepłe i miłe skojarzenia. Czapkę Mikołaja chciałby mieć każdy. Tutaj ciekawostka: Mikołaj, biskup Myrry, który rozpoczął zwyczaj obdarowywania się prezentami nie miał takiego stroju. On jako pierwszy rozdawał podarunki w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jego pomysł podchwycili możni i tak powoli, powoli...

Dziś każdego stać na czapeczkę Mikołaja. Wiedzą o tym bardzo dobrze w Saloniku firmowym Barwy przy ul. 12 lutego oraz w ich zakładzie produkcyjnym Barwy przy ul. Wiejskiej 18. Nie tylko można tam kupić czapeczkę, ale również zlecić wydrukowanie na nich imienia lub logotypu. Ważne, że realizowane są zlecenia dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Różnica w ilości warunkuje cenę.

Tegorocznym hitem są ręczniki z imiennym haftem. Ręczniki, hafty i pakowanie zamówicie w firmie Barwy. Do 11 grudnia mają promocję 20 proc. rabatu, więc warto pospieszyć się z zamówieniem.

Dla pań, którym podobają się torebki filcowe z haftowaną aplikacją teraz jest świetna okazja , aby zakupić je w obniżonej cenie - o 33 proc. taniej. Promocja trwa do 11 grudnia.

Specyficznym prezentem tego roku może być maseczka profilowana z nadrukowanym na przykład imieniem. Jak zauważyłem, w Saloniku Barwy na 12 lutego jest kilkanaście rodzajów maseczek. Co ciekawe szyją je w dwóch rozmiarach : damskim i męskim. Sprawdziłem, że nad nosem umieszczają coś w rodzaju drucika, a przez to nie parowały mi okulary. Sprawdziłem na czym polega różnica pomiędzy modelami. Dla mnie idealnie pasował model męski – dobrze przylega do twarzy, drucik dopasowuje się i usztywnia na nosie, a pod brodą mam tyle miejsca, że swobodnie mogę mówić, a maseczka nie zsuwa się.

Z innych ciekawostek zauważyłem, że można tam zamówić kubek z własnym zdjęciem oraz dedykacją, misia dla dzieci z nadrukiem, albo poduszkę atłasową z własna aplikacją. Fajne są torby na zakupy z możliwością nadruku własnego tekstu. Coś czuję, że mój Mikołaj tam wróci z zamówieniem :-)

Zapytałem sprzedawcy w Saloniku Barwy, jak z możliwością zakupu podczas pandemii. Dowiedziałem się, że Salonik oraz wzorcownia w zakładzie Barwy na Wiejskiej zostały dostosowane do wymogów bezpiecznej obsługi. Klient ma dostęp do środków dezynfekujących, dbają tam o regularne wietrzenie pomieszczeń, przestrzegają dystansu oraz używają maseczek, przyłbic podczas obsługi.

Osoby, które nie chcą lub nie mogą przemieszczać złożą zamówienie poprzez mail lub stronę sklepu internetowego. Informacje są też udzielane telefonicznie.

Towar jest też wysyłany do klienta na terenie Elbląga. W okresie pandemii dostawa gratis już od kwoty zakupów 99 zł.

Podaję namiary gdzie i jak zamawiać:

Salonik Barwy ul. 12 lutego jest czynny :

Poniedziałek – Piątek od 10-18

kontakt telefoniczny : 500184094

e-mail: salon@barwy.net.pl

Zakład i Wzorcownia Barwy ul. Wiejska 18 ( Zakrzewo) jest czynny :

Poniedziałek – Piątek od 10-17

kontakt telefoniczny : 662 702 757

e-mail: biuro@barwy.net.pl

Sklep internetowy: www.barwysklep.pl

Więcej informacji: www.barwy.net.pl

--- art. promocyjny ---