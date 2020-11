Beauty tricki, które naprawdę działają

W internecie znajdziesz wiele artykułów proponujących co raz to nowe beuaty ticki, które mają ułatwić Twoje życie. Bierzemy je wszystkie pod lupę i przedstawiamy listę 4 urodowych porad, które naprawdę ułatwiają życie!

Czy tricki naprawdę działają?

Małe czynności, które z założenia mają ułatwić nam codzienną pielęgnację czy wykonywanie makijażu czasami przybierają bardzo skomplikowane wymiary. Na pewno nie jedna z Was skusiła się na parę z nich np.: obiecująco wyglądający proces wybielania zębów za pomocą skórki od banana (dla wahających się – ta metoda nie działa). Na szczęście niektóre sztuczki naprawdę mogą uratować nas z kryzysowej sytuacji. Makijaż wykonany za pomocą jednego produktu? Łatwa sprawa! Wystarczy, że masz w torebce swoją ulubioną szminkę. Swobodnie możesz zastosować ją zamiast różu czy cienia do powiek, oczywiście dodaj odrobinę koloru na usta i przygotuj się na dużą porcję komplementów!

Najgorsze makijażowe porady

Modna kiedyś technika utrwalania makijażu, polegająca na nałożeniu na twarz ogromniej ilości pudru matującego, a następnie zanurzeniu buzi w lodowatej wodzie dostaje pierwszą nagrodę w wyścigu o najgorszy urodowy tip. Równie ciężka do wprowadzenia w życie okazała się porada dotycząca rysowania kresek na powiece. Internetowe portale radziły by używać przy tym łyżki, linijki i taśmy malarskiej, niestety żadna z tych metod nie zagwarantowała idealnie wyrysowanej kreski eyelinerem.

TOP 4 beuaty tricki

Jeśli chcesz wyglądać pięknie w każdej sytuacji, nie wydając przy tym fortuny wprowadź w swoje życie te 4 porady. Obalamy mity, że pielęgnacja i perfekcyjny make-up wymaga spędzenia długich godzin przed lustrem. Gwarantujemy, że będziesz zachwycona!

1. Spojrzenie pełne blasku, nawet po nieprzespanej nocy. Nic prostszego! Pomaluj wewnętrzny kącik oka białą kredką lub zaaplikuj odrobinę połyskującego cienia. Taki zabieg powiększy i doda świeżości Twoim oczom.

2. Powiedz stop świecącej się skórze. Bibułki matujące kończą się zbyt szybko? Możesz wykonać je z papieru do pieczenia. Potnij go w małe kwadraty, schowaj do kosmetyczki i używaj za każdym razem kiedy zauważysz, że Twoja cera zaczyna się świecić.

3. Nierozcieralna szminka, która nie wysusza ust to marzenie każdej z nas. Trwałość ulubionej pomadki można bardzo łatwo przedłużyć. Wystarczy, że chwycisz za transparenty matujący puder, pędzel i higieniczną chusteczkę. Po pomalowaniu warg przyłóż kawałek chusteczki i delikatnymi ruchami wklep przez nią odrobinę pudru.

4. Krem pod oczy, tylko prosto z lodówki. To idealna porada, dla dziewczyn, które walczą z poranną opuchlizną i cieniami. Chłód kosmetyku zniweluje sińce i worki, a Ty będziesz mogła cieszyć się promiennym wyglądem.

Wyposaż swoją toaletkę w dobry krem, puder matujący oraz szminkę, które ułatwią Twoje życie. Wszystkie wymarzone kosmetyki znajdziesz teraz w jednym miejscu. Zajrzyj do internetowego sklepu MAKEUP. Niskie ceny, oryginalne produkty i szybko dostawa! Czego chcieć więcej? Przekonaj się sama: makeup.pl.

---artykuł promocyjny---