 Bezpłatne studia inżynierskie z przyszłością - wybierz Budownictwo w ANS w Elblągu!

Szukasz bezpłatnych studiów, które dadzą Ci realne umiejętności, praktyczne doświadczenie i pewną karierę w jednej z najlepiej opłacanych branż w kraju? Wybierz Budownictwo w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu!

Studiuj jak chcesz

W ANS w Elblągu to Ty decydujesz, jak chcesz studiować. Na kierunku Budownictwo do wyboru masz zarówno studia dzienne, jak i popołudniowe – obie formy są całkowicie bezpłatne. Dzięki temu możesz dostosować plan zajęć do pracy, życia rodzinnego lub innych zobowiązań.

To idealna opcja dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie inżynierskie bez rezygnowania z aktywności zawodowej!

Praktyczne doświadczenie, które otwiera drzwi do wspaniałej kariery

Branża budowlana nieustannie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów. W trakcie studiów uzyskasz aż 6 miesięcy cennego doświadczenia w renomowanych firmach budowlanych regionu.

Dzięki praktykom zawodowym poznasz realia pracy, zdobędziesz umiejętności i nawiążesz kontakty. To najlepszy sposób, by po ukończeniu studiów szybko znaleźć atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

Dlaczego warto wybrać Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu?

ANS w Elblągu oferuje nie tylko bezpłatne studia i bogaty program praktyk, ale także atrakcyjne stypendia oraz kadrę doświadczonych wykładowców-praktyków. To doskonałe miejsce, aby zdobyć wiedzę i umiejętności, które przełożą się na pracę w wymarzonym zawodzie.

Rekrutacja na rok akademicki 2025/2026 trwa. Zapisz się już dziś i rozpocznij swoją przygodę z budownictwem!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl