 Bezpłatne zajęcia dla każdego

Wypoczęci po wakacjach i napełnieni dawką świeżej energii rozpoczynamy nowy sezon programu Aktywuj się z MOSiR-em. W ofercie znajdziemy kilka nowych propozycji, dzięki którym m.in. zadbacie o dobrą kondycję kręgosłupa oraz zagwarantujecie swoim pociechom dużo ruchu i dobrej zabawy. Od czego zacząć? Najlepiej od bezpłatnych zajęć, które odbędą się w ramach otwartego tygodnia Aktywuj się z MOSiR-em.

Od 11 do 16 września zapraszamy na otwarty tydzień, podczas którego każdy będzie mógł całkowicie bezpłatnie przekonać się, co najbardziej odpowiada jego gustom. Wystarczy zabrać ze sobą sportową odzież lub strój kąpielowy, a opcjonalnie warto będzie zadbać o pozytywne nastawienie i gotowość do działania. Resztą zajmiemy się my.

Ważna informacja – darmowe zajęcia będą realizowane tylko na Lodowisku Helena oraz Krytej Pływalni. Ponadto, oprócz Turbo Spalania i Zumby, obowiązywać będzie limit miejsc – Joga 24 osoby, Zumba Kids 30 osób, Aqua Fitness/Aqua Senior 48 osób, Zdrowy Kręgosłup 20 osób.

Program Aktywuj się z MOSiR-em został wzbogacony o nowe zajęcia, z których skorzystają teraz nie tylko dorośli, ale również dzieci. W harmonogramie znajdziemy Zdrowy Kręgosłup, a więc ćwiczenia łączące elementy rozciągania oraz relaksacji, dzięki którym wzmocnicie mięśnie grzbietu. Z kolei na najmłodszych, w wieku przedszkolnym i szkolnym, czeka Zumba Kids, czyli zajęcia które składają się z elementów tańca i gwarantują świetną zabawę. Ponadto zmianie uległy niektóre stałe punkty programu – Joga i Turbo spalanie będą odbywały się 2 razy w tygodniu. Zachęcamy do zapoznania się z grafikiem zajęć:

Lodowisko Helena:

Joga – poniedziałek i środa, 18:00

Turbo Spalanie – poniedziałek i środa, 19:15

Zumba – wtorek i czwartek, 19:30

Zumba Kids – sobota, 10:00 (przedszkolaki) i 11:00 (szkolniaki)

Kryta Pływalnia:

Aqua Fitness – poniedziałek, środa, piątek, 20:00

Zdrowy Kręgosłup – środa, 19:15 (sala fitness)

Aqua Senior – sobota, 11:00 i 12:00

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (płatne):

Poranek z Aqua Fitness – poniedziałek, środa 9:30

Aqua Turbo – wtorek, 20:00

Aqua Senior – środa, 10:15

Aqua Long – czwartek, 20:00

Cennik zajęć obowiązujący od 18 września:

Joga, Turbo Spalanie, Zumba, Zdrowy Kręgosłup

– pojedyncze wejście: 18 zł

Zumba Kids

– pojedyncze wejście: 18 zł

– karnet 4 wejścia w miesiącu: 60 zł (oszczędzasz 12 zł)

Aqua Fitness

– pojedyncze wejście: 25 zł (Kryta Pływalnia) i 30 zł (CRW Dolinka)

– karnet 4 wejścia w miesiącu: 90 zł (Kryta Pływalnia) i 100 zł (CRW Dolinka)

– karnet 8 wejść w miesiącu: 150 zł (Kryta Pływalnia) i 170 zł (CRW Dolinka)

Aqua Senior

– pojedyncze wejście: 13 zł

Zalety karnetu

Opłacanie wejściówek na zajęcia jest prostsze, niż myślisz. Wystarczy wyposażyć się w Karnet MOSiR, dzięki któremu oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale również czas. Każde większe doładowanie środków na koncie sprawia, że otrzymujesz od nas większy bonus, który zamienisz na dodatkowe wejścia i ćwiczenia. Mówiąc prościej – im więcej korzystasz, tym więcej oszczędzasz!

A jeżeli jesteś posiadaczem kart Multisport, Fit Profit, Medicover lub PZU Sport, to mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Dzięki tym benefitom możesz uczestniczyć w zajęciach Aktywuj się z MOSiR-em, w ramach abonamentu.

Więcej informacji o zajęciach i cenach znajdziesz na stronie www.mosir.elblag.eu.