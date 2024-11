Bieganie zimą – o czym powinniśmy pamiętać?

Zima to dla biegaczy czas pełen wyzwań. Wiele osób rezygnuje z tej aktywności, bo myśli, że niskie temperatury to powód do zawieszenia sportowych planów. A co, jeśli to właśnie zimowe bieganie może dać Ci jeszcze większą satysfakcję? Zanim jednak ruszysz na pierwszą zimową trasę, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby nie tylko cieszyć się bieganiem, ale też zadbać o zdrowie i komfort.