  "Bo we mnie jest wszystko"- różne odsłony kobiecości!

Jeżeli jesteś kobietą, która swoje talenty, projekty chowa do szuflady, ponieważ nie masz odwagi pokazać się światu. Może chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, ale potrzebujesz odpoczynku, inspiracji i wsparcia. Właśnie dla takich kobiet jak Ty powstała ta inicjatywa. Podczas trzy dniowych warsztatów, odbędziesz podróż w głąb siebie i odkryjesz swoje najmocniejsze strony. Dzięki wymianie doświadczeń z innymi kobietami, ćwiczeniom i w końcu profesjonalnej sesji fotograficznej i świadomej pracy z obiektywem odnajdziesz w sobie pewną siebie kobietę gotową na realizację swoich planów i marzeń!

Na wstępnie kilka słów o mnie:

Katarzyna Gilgenast - praktyk, coach, terapeutka sztuką, pedagog. Absolwentka Szkoły Ustawień Systemowych i Praktyki Obecności dla Kobiet oraz CUUDu coachingu oddechem.

Realizuje projekty dla kobiet, mężczyzn oraz dla rodziców z dziećmi pod nazwą "Tańce Turlańce- laboratorium ruchu". W wolnych chwilach tworzy z pasją biżuterię z piór.

W październiku ubiegłego roku pojawił się na portElu artykuł o mojej firmie - Sztuka Kontaktu oraz o pracy z emocjami poprzez oddech. Był to dla mnie szczególny czas, ponieważ byłam w ciąży z naszym synkiem. Był to czas szaleństwa hormonalnego, ale i ogromnej chęci działania. Może dlatego, że czułam jak macierzyństwo zatrzyma mnie w moich zawodowych planach. I tak się stało.

Ostatnie pół roku mój świat wywrócił do góry nogami nasz synek. Ten czas był czasem pełnym różnych uczuć i stanów od radości, czucia wypełniającej mnie miłości, po bezsilność, bolesność ciała, frustracje. Mało się o tym mówi, ale połóg to w moim odczuciu "jazda bez trzymanki", ale o tym przy innej okazji.

Dziś wracam do swojej pracy, która jest moją pasją. Czy to za szybko? Moim zdaniem, w sam raz, bo czuję, że w moim macierzyństwie nie jestem sama, jest mój partner, który zajmuje się maluchem najlepiej, a ja w tym czasie mogę prowadzić np. warsztaty lub indywidualne sesje terapeutyczne. Wracam do życia zawodowego, bo wiem, że spełniona mama to szczęśliwa mama i szczęśliwa rodzina.

Teraz zaczynam na nowo z dużo większym zaangażowaniem, z większą mocą i świadomością po co robię to co robię i jaką jakością pracy chcę się dzielić. Jedną z jakości jest moja dojrzałość i jeszcze większa odpowiedzialność za moje samopoczucie. Syn oprócz tego, że wniósł do naszego domu morze miłości, to jest również najlepszym barometrem mojego stanu. Jeśli ja jestem w stresie lub napięciu, maluch od razu jest bardziej grymaśny, płaczliwy i niespokojny. Chociażby dlatego, drogie mamy, warto dbać o siebie i swój spokój. Dzieci mniejsze, większe, czy wasi bliscy w szybkim czasie wam to wynagrodzą. To tylko efekt uboczny zaspokajania swoich potrzeb, pozwalania sobie na uczucia i umiejętność zadbania o siebie. Bo nikt nie zrobi tego lepiej niż my same a w gruncie rzeczy sami, bo panowie uczucia też mają, a tam potrzeba jeszcze większej uwagi - bo jak tu czuć kiedy "chłopaki nie płaczą".

Dlaczego warsztat "Bo we mnie jest wszystko", skąd pomysł i nazwa?

To skomplikowane i proste zarazem...

My kobiety w dzisiejszych czasach budzimy się i zaczynamy uznawać, że albo zdejmiemy przysłowiowe spodnie i wyjdziemy z roli męskiej - ja to zrobię sama, lepiej, poradzę sobie, wezmę wszystko na swoje barki, albo zaczniemy podążać za sobą. Swoimi pragnieniami, intuicją, spełnieniem i wyrażaniem się w świecie. Poprzez swoją pracę, swoje projekty, czy kontakt z innymi ludźmi. Celowo nie wnikam dlaczego przyjmujemy lub świadomie chcemy w życiu chodzić w spodniach - myśleć jak mężczyźni i działać jak oni.

Piszę do was kobiety, że czas wreszcie zadbać o siebie. To my jako matki, uczymy synów - przyszłych mężczyzn czucia. To my, dzięki temu, że emocje mogą przez nas przepływać, możemy być siła napędową do zmiany siebie, ale i wsparciem w towarzyszeniu innym.

Tytuł "Bo we mnie jest wszystko" jest prawdziwy, bo możemy wybierać i decydować, a to ważne punkty do zmiany sytuacji. Każdy z nas ma całe spektrum zachowań i emocji, czasami tylko i aż potrzeba sięgnąć po wsparcie i znaleźć odpowiednie narzędzia do pracy ze sobą i zacząć wcielać je w życie.

Czy warto?

Ja wiem, że warto. Tobie polecam sprawdzić. Coraz więcej na rynku jest metod i narzędzi do pracy własnej. Dziś nie potrzeba wielu godzin u terapeuty czy psychologa, nie potrzebne są również silne leki psychotropowe, choć nie umniejszam im, bo w niektórych przypadkach są bardzo potrzebne. Dziś może stanowią lek na całe zło. A zło świata to odbicie tego co mamy w sobie.

Wiem, to nie jest łatwe przyjąć. Bo gdy to robimy, to musimy wziąć odpowiedzialność za to jak wygląda nasze życie, a wtedy nie możemy już zrzucić winy na partnera, matki, teściowe i szefa.

Ta droga się opłaca, bo świata nie zmienimy, a swoje życie możemy.

fot. Iwona Wojdowska

O czym i dla kogo jest warsztat?

Warsztat jest dla kobiet, które chcą nauczyć się zarządzać swoimi emocjami, by być w lepszym kontakcie ze sobą, dzięki czemu mogą doświadczyć spokoju i pełniejszej kreacji swoich projektów.

Warsztat przeznaczony jest dla kobiet, które chciałyby realizować swoje projekty, zdobyć pracę, która byłaby satysfakcjonująca, poprawić swoje relacje z bliskimi, a brak im praktycznych narzędzi do zmiany. Warsztat jest przestrzenią do bycia z innymi kobietami w życzliwej atmosferze, dzięki czemu możemy się wiele od siebie nauczyć, wymienić doświadczeniami. Dzięki pracy z ciałem, poprzez taniec i ruch autentyczny, będziemy doświadczać swojej natury, gracji i szukać naturalnych dla nas sposobów wyrażania siebie. Podczas tych intensywnych trzech dni, będziemy skupiać się na wyjątkowości każdej uczestniczki wyzwalając indywidualny i niepowtarzalny potencjał.

Efektem warsztatu jest sesja fotograficzna, dzięki której świadomość i wiedzę zdobytą na warsztacie wcielisz w praktykę. Na sesji fotograficznej z profesjonalną fotografką, doświadczysz i nauczysz się świadomego kontaktu z obiektywem aparatu, dzięki czemu zdjęcia, które otrzymasz po warsztacie będą przypomnieniem ciebie w twojej mocy, bez przysłowiowych spodni.

Jeśli potrzebujesz czasu dla siebie i pobycia w naturze w pięknej przestrzeni na Kaszubach w otoczeniu siedmiu stawów, jeziora i zielonych łąk oraz skorzystać z kuchni przygotowywanej z miłością, ten warsztat jest dla Ciebie!

Podczas tych trzech dni zanurzysz się w sobie, w delikatności oddechu, dasz swojemu ciału naturalny dla ciebie rytm, a swojej duszy kontakt z naturą.

Dla ciała i czucia:

- zrelaksujesz się doświadczając kojącego masażu;

- wytańczysz napięcia i zastoje w ciele;

- rozciągniesz swoje ciało na porannych ćwiczeniach;

- zdejmiesz bagaż emocji, które ci nie służą:

- zadbasz o siebie i zregenerujesz siły.

Dla umysłu:

- będziesz miała okazję puścić stare schematy i przekonania na swój temat lub temat innych;

- nauczysz się jak uwalniać emocje i przepuszczać je przez ciało by w nich nie utykać;

- poznasz techniki, dzięki którym będziesz umiała przejść ze stanu napięcia do rozluźnienia, biorąc siłę z emocji a nie zostając w ich ciężarze.

Dla ducha:

- odpoczniesz w pięknych okolicznościach przyrody;

- doświadczysz lekkości i wsparcia, które będzie utulać Cię z każdym krokiem do siebie;

- rozpłyniesz się w smakach kuchni przygotowanej z miłością.

Plan spotkania:

Piątek:

17:00 przyjazd do Koziej Góry (koło Gdańska – Kaszuby).

Zadomowienie się w pokojach. Poznanie okolicy.

Czas wolny.

20:00 ognisko i przywitanie.

Sobota:

8:00- 9.45 śniadanie

10:00- 13.45 I cześć warsztatu- ciało.

14:00- 15.45 obiad

16:00- 18.00 II część warsztatu- emocje

18.00- 19.45 III część warsztatu- indywidualne sesje zdjęciowe.

20:00- Koncert relaksacyjny, grupowa sesja oddechowa.

22.00- Ognisko

Niedziela:

8:00- 9.00 śniadanie

9.30 – 11.30 IV część warsztatu- Ja widoczna w świecie.

12:00- 15.00 Kontynuacja sesji zdjęciowych z Iwoną.

Zamknięcie warsztatów i pożegnanie.

15.00- Lekki obiad.

Warsztat zaczyna się 4.09. 2020 o 17.00 w miejscu Kozia Góra (Kaszuby),

ul. Słonecznikowa 11, 83-041

Zakończenie warsztatu: 6.09.2020 o 16.00

Pokoje są w pełni wyposażone w pościel i ręczniki.

Można zabrać ze sobą drobne, ulubione przekąski, sklepy są dość oddalone od tego miejsca.

Zapewniamy wyżywienie wegetariańskie.

W cenie warsztatów są:

- 2 noclegi

- posiłki - śniadania, obiad sobotni i niedzielny, kolacje, ogniska.

- zdjęcia z sesji indywidualnych oraz reportaż ze spotkania rozsyłany będzie w formie linku w ciągu tygodnia, po zakończeniu warsztatów.



Zapraszamy serdecznie.

Kasia Gilgenast i Iwona Wojdowska.

Kontakt. 512 135 009

Zapisy: biuro.sztukakontaktu@gmail.com



Bilety dostępne są pod adresem https://app.evenea.pl/event/sztukalekkosci/

