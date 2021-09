Botki na słupku w jesiennych stylizacjach

Moda nie ma swojej ulubionej i niepowtarzalnej pory roku, bo dla niej, każdy moment jest dobry na to, by kompletować niezawodne i szykowne stylizacje. To dlatego, także jesienią ubieramy się w modne sukienki i dopasowane spodnie, by jak najlepiej podkreślić swoje kształty i zaprezentować się niezależnie, od okazji. A jak wkomponować w takie zestawy obuwie na słupku? Sprawdźmy!

Ulubione buty na jesień? Botki na słupku, czyli elegancja i wygoda w jednym Choć mogłoby się wydawać, że jednym z najbardziej popularnych, ale przede wszystkim także i wygodnym obuwiem w okresie przejściowym, czyli tym występującym pomiędzy latem i zimą, są adidasy, to jednak wiele kobiet zastępuje je botkami. Dzieje się tak nie bez powodu. Adidasy choć wygodne i bardzo uniwersalne, nie pasują do wszystkiego. Można w nich biec na siłownię, spotkać się na szybką kawę z przyjaciółką, czy zastosować, jako modny dodatek do codziennych stylizacji. Nie sprawdzą się jednak do biura, na elegancką kolację, czy spotkanie biznesowe. Botki, szczególnie te wykonane z dbałością o wszelkie detale, zaprezentują się dużo lepiej, a finalnie stworzą kreację na wiele okazji. Ciekawe modele botków na słupku znajdziesz zarówno w sklepach stacjonarnych CCC, jak i online. Dlaczego botki stały się już od kilku sezonów must have stylizacji? Właśnie ze względu na wszechstronność zastosowania. Botki na słupku potrafią być także wygodne, nawet wówczas, gdy żyjesz w pośpiechu. Trudno zastąpić je bardziej eleganckim i subtelnym rodzajem obuwia, które w okresie trudnej pogody zapewni także przyjemne otulenie dla naszych stóp. Botki na słupku - do jakich stylizacji? Jesienią dbamy o to, by nasze stylizacje przybierały formę lekkich, luźnych, ale jednocześnie zapewniających konieczne ciepło. To dlatego, zasada ubierania się na przysłowiową cebulkę, nabiera tutaj prawidłowego znaczenia. Modne, kobiece stylizacje na jesień to takie, w których czujemy się dobrze, a takie, z pewnością możemy skomponować z lekkiej sukienki w intensywne wzory lub kwiaty oraz wygodnego kardiganu, którym sprawiamy, że jest nam wyjątkowo ciepło. Luźna sukienka i dłuższy sweter to nie jedyna propozycja, bo tutaj równie dobrze sprawdzi się także zestaw z prostym topem, bluzą i dopasowanymi spodniami. Buty na słupku podkreślą figurę wyeksponowaną tym zestawem, a finalnie zaprezentujemy się zmysłowo i nieprzeciętnie kobieco. Od kilku sezonów panuje także moda na łączenie lekkich, jedwabnych tkanin z ciężką wełną. Tutaj sprawdzi się niezawodny i zawsze pasujący do siebie duet w postaci halki wykończonej koronką i swetra sięgającego przed kolano. Taki zestaw nada Ci dziewczęcego looku, ale tylko wówczas, gdy dopełnisz go botkami na słupku z CCC online lub ze sklepów stacjonarnych. Po więcej babskich stylizacji na jesień, sięgnij na blog CCC Modne botki na słupku - co czeka nas w tym sezonie? Tak, jak i w poprzednich sezonach, tak i w tym, ciągle modny będzie minimalizm z nowoczesnym zacięciem. Botki na słupku wykończone są zazwyczaj prostą cholewką, której zwieńczeniem będzie srebrna klamra lub delikatnie uchwycony pasek. Botki mogą mieć różny kolor, ale świetnie zaprezentują się te, utrzymane w kolorze czarnym brązowym lub szarym, bo to właśnie taka paleta barw umożliwia zakup uniwersalnego obuwia. Jeśli szukasz butów oryginalnych, ale także pasujących zarówno do sukienek, jak i spodni to dobierz botki na słupku w stylu kowbojskim. Świetny dodatek, który już od wielu sezonów nieodzownie kojarzy się z szykiem i kurtuazją. Nie masz pomysłu na ciekawą, jesienną stylizację? Zobacz, co w swoich kolekcjach przygotowało CCC, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Zacznij od zakupu dobrego obuwia, bo reszta pójdzie już z górki!

