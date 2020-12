Bułgaria – bogactwo zabytków i historii

Europa może poszczycić się wieloma krajami o bogatej i ciekawej historii. Jednym z nich jest niewątpliwie Bułgaria, która przez lata kojarzyła się głównie ze Złotymi Piaskami oraz Słonecznym Brzegiem. Bez wątpienia jednak ma ona do zaoferowania o wiele więcej.

O dużej wartości turystycznej Bułgarii świadczy przede wszystkim jej różnorodność. Fortece, cerkwie w skałach, zakony, plaże i górskie szlaki – to tylko niektóre z atrakcji. Wakacje spędzać tutaj mogą zarówno miłośnicy pieszych wycieczek po górach, jak i osoby ceniące wygodę luksusowych kurortów. Piękne widoki i oryginalna kuchnia to kolejne argumenty za tym, aby odwiedzić ten kraj podczas następnej zagranicznej wycieczki.

Sofia – mieszanka religii i kultur

Sofia to stolica i największe miasto Bułgarii, które jest położone w kotlinie między górami i rzeką. Stanowi idealny cel podróży zarówno dla miłośników pięknych widoków, jak i religijnych obiektów oraz ciekawej architektury. W mieście koniecznie powinno się odwiedzić przynajmniej jedną z licznych cerkwi, synagogę, meczet i Narodową Galerię Sztuki. Obiekty te zachwycają swoją architekturą, pięknymi ozdobami, a także niesamowitym klimatem przenikających się kultur i religii. Warty uwagi jest również budynek Narodowej Opery i Baletu oraz sobór Aleksandra Newskiego. Idealnym zwieńczeniem wizyty w stolicy Bułgarii będzie spacer bulwarem Witosza, który łączy jedną z prawosławnych cerkwi z Parkiem Południowym. Przy prawie 3-kilometrowej ulicy mieszczą się najlepsze restauracje, kawiarnie, a także sklepy i butiki takich słynnych marek jak chociażby Versace. To również miejsce, z którego można podziwiać malownicze góry. Dzięki atrakcyjnym lotom, które warto wyszukać na stronie https://www.fru.pl/tanie-loty/do-Bulgaria-BG/, już po kilku godzinach podróży możemy przechadzać się po pięknych uliczkach Sofii.

Uzdrowisko i kultura, czyli coś dla ducha i ciała

Bułgaria ma wiele do zaoferowania odwiedzającym ją turystom, także poza samą stolicą. Warna to miejsce, które zachwyci miłośników historii i sztuki. Godzinami można tam podziwiać domy bułgarskich kompozytorów, pozostałości budowli rzymskich oraz zabytki architektury tureckiej. To miejsce, w którym znajdziemy pozostałości term rzymskich lub trackie kurhany grobowe. Jeśli chcemy skorzystać z zasobów naturalnych tego regionu Europy, powinniśmy odwiedzić takie miejscowości jak Burgas. To zyskujące na popularności uzdrowisko wykorzystujące dostępne źródła termalne. Także tutaj można podziwiać domy znanych pisarzy, rzeźbiarzy oraz polityków, a w jednym z parków w centrum miasta zachwycić się pomnikiem Adama Mickiewicza. Nawet nasz wieszcz doceniał urok tego miejsca i spędził w Burgas kilka miesięcy. Mieszkańcy miasta docenili jego dorobek i nazwali ulicę jego imieniem. Bułgaria wyróżnia się również oryginalnymi potrawami łączącymi w sobie elementy kuchni tureckiej, włoskiej, rosyjskiej i greckiej. Efektem tego połączenia są niesamowite smaki, aromaty i kolory dań, które koniecznie należy spróbować, będąc w tym ciekawym kraju.

--- artykuł partnera ---