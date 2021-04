Cały Elbląg bada wzrok za 5 zł w KODANO Optyk!

Tylko do 30 kwietnia w salonie KODANO Optyk w Elblągu można wziąć udział w wyjątkowej akcji i zbadać swój wzrok za jedyne 5 zł! To niepowtarzalna okazja żeby zadbać o swoje oczy, które są naszym ,,oknem na świat".

Pandemia SARS-CoV-2 wymusiła wprowadzenie wielu zmian w różnych sferach naszego życia. Praca zdalna, długie godziny spędzane w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem – to aktualnie nasza nowa rzeczywistość. Funkcjonujemy wśród ekranów, a ekspozycja na niebieskie światło, które emitują nasze komputery i smartfony, może prowadzić do podrażnienia i zmęczenia oczu, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia wzroku. W takiej sytuacji szczególne ważne jest aby czas wolny przeznaczyć na spacer lub inną aktywność na świeżym powietrzu, ponieważ wtedy wzrok ma szansę naturalnie się zregenerować. Niestety codzienność często wygląda nieco inaczej i w wirze obowiązków ograniczamy się do spędzania wieczorów przed telewizorem lub ekranem smartfona.

Tymczasem większość z nas zmaga się z różnymi wadami wzroku i chorobami oczu. Niektóre z nich występują wraz z wiekiem, inne rozwijają się ,,po cichu" i do pewnego momentu nie zauważamy żadnych objawów, jeszcze inne stanowią powikłanie chorób przewlekłych. Regularne badania wzroku mogą uchronić nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami zaniedbań i cieszyć się dobrym widzeniem przez wiele lat. Niestety obecnie dostęp do specjalistów jest utrudniony, dlatego rozwiązaniem może być wizyta w salonie KODANO Optyk, gdzie za jedyne 5 zł można zbadać swój wzrok! Wszyscy chętni, którzy po wcześniejszym umówieniu, zgłoszą się do wybranego salonu KODANO Optyk będą mieli wyjątkową okazję – bez warunku zakupu okularów – skontrolować swój wzrok i dobrać ewentualną metodę korekcji. Badanie jest całkowicie bezinwazyjne i poprzedzone wywiadem z pacjentem, a po zakończonej wizycie, wydawana jest recepta wraz informacją o dalszych zaleceniach.

Dodatkowo w salonach KODANO Optyk można teraz skorzystać z 90% rabatu na oprawki okularowe. Promocja obowiązuje także w sklepie internetowym www.kodano.pl.

1 salon w Elblągu i 27 w całej Polsce.

W Elblągu salon KODANO Optyk zlokalizowany jest w:

KODANO Optyk

Centrum Handlowe Ogrody

ul. Płk. Stanisława Dąbka 152

tel. 511 123 985

KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami Kodano.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 27 lokalizacji, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych, światowych marek, takich jak Ray-Ban, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Loretto i wielu innych! Ponadto w salonach KODANO Optyk znajdziemy również akcesoria okularowe, zbadamy swój wzrok, dzięki wykwalifikowanym optometrystom i refrakcjonistom oraz dobierzemy wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.