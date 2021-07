Cena gazu ziemnego 2022 spadnie?

Obecnie lato w pełni, więc klienci indywidualni praktycznie nie myślą o tym ile zapłacą za gaz ziemny. Może się jednak okazać, że pod względem wysokości rachunku za gaz to lato będzie rekordowe. Już dziś przekonują się o tym przedsiębiorcy, którzy chcą podpisywać nowe lub przedłużać umowy z największym podmiotem, który handluje gazem ziemnym w Polsce. Niestety, ale w porównaniu z rokiem tzw. pandemicznym obecnie oferty wolnorynkowe są prawie dwukrotnie wyższe, a może być jeszcze gorzej.

Ile zapłacimy za gaz ziemny w przyszłym roku?

O tym ile będzie wynosić cena gazu ziemnego 2022 przekonamy się już niebawem. Najprawdopodobniej, ale w przypadku klientów indywidulanych możemy spodziewać się rekordowych podwyżek za 1 kWh paliwa gazowego. Dlaczego w takim razie gaz drożeje?

Po pierwsze w roku pandemicznym 2020 zapotrzebowanie na gaz ziemny spadło, skutkowało to niższymi cenami zakupu, a to z kolei spowodowało, że zarówno w ofertach wolnorynkowych u alternatywnych sprzedawców gazu ziemnego jak również w przypadku największej firmy w Polsce sprzedając gaz oferowany gaz ziemny był naprawdę tani. Dziś cena zakupu 1 kWh gazu ziemnego na TGE wzrosła prawie trzykrotnie. Finał jest taki, że sprzedawcy w sposób skokowy muszą podnieść ceny gazu ziemnego. Po drugie o wysokości cen gazu ziemnego decyduje także (lub jak ktoś woli przede wszystkim) politycy. Obecnie bardzo duży nacisk kładziony jest na to jakie zyski będą w stanie wygenerować Spółki Skarbu Państwa. Dodatkowo największe kontrakty na dostawy np. gazu płynnego w pierwszej kolejności dogadywane są na poziomie rządów poszczególnych państw, a dopiero później na poziomie konkretnych firm.

Na finalną cenę wpływa także zapotrzebowania na błękitne paliwo. Jeśli nie wydarzy się jednak nic niespodziewanego np. zima stulecia to jest to dość przewidywalna zmienna i nie powinna ona w znaczący sposób wpływać na to ile za gaz ziemny zapłacimy.

Jak historycznie zmieniała się cena gazu ziemnego?

Warto w tym miejscu spojrzeć także na to jak cena gazu ziemnego zmieniała się w ciągu ostatnich lat i miesięcy. Okazuje się, że do 2017 roku ona spadała, a później mieliśmy systematyczny wzrost. Prezentowana poniżej cena dotyczy stawek oferowanych przez największego w Polsce sprzedawcę. W przypadku innych firm stawka za 1 kWh paliwa gazowego jest niższa, ale trend spadkowy czy też wzrostowy jest identyczny.

Rozbijamy rachunek za gaz na części

Na koniec wyjaśnić chcielibyśmy kilka kwestii związanych z rachunkami za gaz ziemny. Ich analiza jest dużo łatwiejsza niż tych za prąd, ponieważ zazwyczaj składają się z czterech pozycji. Dwie z nich są płacone na konto sprzedawcy, a dwie to opłaty za dostarczenie nam gazu ziemnego do domu czy też firmy:

- Największy udział w rachunku za gaz ziemny ma składnik o nazwie "Paliwo gazowe". W złotych za kWh

- Drugim składnikiem jaki płacony jest na konto sprzedawcy to comiesięczna opłata abonamentowa

- Pozostałe dwa to koszty jakie za transport gazu pobiera dystrybutor.

Zobaczmy jaki udział dystrybutor i sprzedawca ma w średniej wysokości rachunku za gaz:

Okazuje się, że blisko 3/4 opłat jakie ponosimy to te związane ze sprzedażą gazu ziemnego. To bardzo dobry trend. Opłaty za dystrybucję gazu są ustalane odgórnie, m.in. w tym procesie uczestniczy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast jeśli chodzi o część sprzedażową to o tym ile zapłacimy za 1 kWh paliwa gazowego decyduje obecna sytuacja rynkowa oraz nasze zdolności negocjacyjne. Z perspektywy ostatnich 4-5 lat zdecydowanie korzystnie wychodzili na zmianie sprzedawcy gazu te firmy i Ci klienci indywidualni, którzy umowy zawierali na okres 24 miesięcy i dłużej.