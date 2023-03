Chodź z nami do łóżka. Zaprasza Extom Galeria Mebli

Te łóżka i kanapy do spania, leżenia, siedzenia pokocha całe Twoje ciało. Jeśli Twoje tapicerki mają być modne i wygodne, to przyjdź do Extom Galeria Meble. Znajdziesz tu meble, które zaspokoją każdy gust i dostaniesz raty zero procent. Zobacz zdjęcia.

Meble towarzyszą domownikom każdego dnia, dlatego muszą być wygodne i funkcjonalne. A do tego idealnie pasować do wnętrza mieszkania i gustu właścicieli. Teraz wysokiej jakości meble do każdego wnętrza kupisz od ręki w Elblągu. Dzisiaj pokażemy Wam meble tapicerowane.

Zapewnimy wygodę Twojej rodzinie

Eksperci z Extom Galeria Mebli dla Twojej wygody zrobią niemal wszystko.

- Wystarczy przyjść do nas z wymiarami pokoju i sprecyzować swoje oczekiwania. - mówi Agnieszka Gębicz, doradca klienta. Na tej podstawie wybierzemy najlepsze dla Ciebie fotele, kanapy, narożniki z wygodnymi funkcjami rozkładania, schowkami na pościel, zagłówkami lub idealne meble wypoczynkowe do oglądania telewizji czy spędzaniu czasu z rodziną. Świetnym rozwiązaniem są kanapy modułowe, które można dowolnie konfigurować, dopasowywać wielkość siedzisk i boków.

Kupując meble do salonu, masz do wyboru setki kolorów i rodzajów tkanin, a wszystko po to, by jak najlepiej dopasować tapicerkę do Twoich preferencji i wymagań. Tkaniny są przyjazne dla alergików, dostosowane do zwierząt, łatwe do czyszczenia, miękkie i przyjemne w dotyku, hydrofobowe, z domieszką wełny, przyjazne dla dzieci, a także wykonane z tkanin pochodzących z recyklingu.

Galeria Extom współpracuje z najlepszymi polskimi producentami. Oferowane meble są dopracowane w najdrobniejszym szczególe i wyróżniają się designem na światowym poziomie.

Jaki materac sobie kupisz, tak się wyśpisz

Zdrowy, spokojny sen gwarantuje dobre samopoczucie w czasie dnia. Dlatego wybierz najlepszy dla siebie model materaca i łóżka. W Extom Galeria Mebli znajdziesz materace najwyższej jakości. Nasi doradcy wyjaśnią różnice dotyczącą wypełnienia, twardości czy rodzaju pokrowca. Idealnie dobrany materac sprawi, że nie będziesz chciał wyjść z łóżka.

Prosto z salonu do domu!

Extom Galeria Mebli bardzo często zmienia swoje ekspozycje. Meble, które się na niej znajdują, można kupić od ręki i od razu zabrać do domu. Są w idealnym stanie, bo w salonie jest cieplutko i czyściutko. Jeśli podoba Ci się jakaś aranżacja, możesz ją po prostu przenieść do swojego mieszkania. W okazyjnej cenie lub na raty zero procent.

Uwaga! Już w marcu w naszej Galerii pojawią się nowości prosto z Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jesteśmy naprawdę blisko

Droga ze Starego Miasta do nas to tylko 5 minut. Zjedź z ul. Nowodworskiej lub z mostu Unii Europejskiej w kierunku drogi S7. Wjazd do naszej Galerii znajduje się po lewej stronie tuż przed salonem Renault. Kieruj się zgodnie ze strzałkami z napisem Kuchnie Extom. Jesteś na miejscu!

ZAPRASZAMY

EXTOM Galeria Mebli

Kazimierzowo 6E (obok salonu Renault)

82-300 Elbląg

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 10-18,

sobota 10-14

tel: 55 555 01 04

e-mail: galeria@extomgaleria.pl

--- artykuł sponsorowany ---